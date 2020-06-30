被疫情害慘「零收入」　知名太陽馬戲團申請破產

國際知名的太陽馬戲團（ Cirque du Soleil ），受到全球廣大粉絲的熱愛，卻因新冠疫情波及，已幾個月處於零收入的狀態，不得已聲請破產，請求加拿大政府和私人股權公司協助債務重整，讓粉絲們都感到十分惋惜與錯愕。
綜合外媒報導，太陽馬戲團執行長拉馬雷（ Daniel Lamarre ）近日發表聲明，過去 36 年來，太陽馬戲團的經營、獲利都非常成功，但受到疫情影響，至今已被迫取消全球數十場演出，幾乎是零收入，為了公司的未來，管理階層不得不做出前述決定。
根據《 CNN 》報導，其實在疫情爆發前，太陽馬戲團就已背負約 10 億美元（折合台幣約 300 億元）的鉅額債務，加上疫情致使全球數十場演出都被迫取消，情況更是雪上加霜，為了設立停損點，已資遣約 3500 名員工。
美國 TPG 資本（ TPG Capital ）、中國復星國際（ Fosun ）、加拿大魁北克儲蓄投資集團（ Caisse de dépôt et placement du Québec ），將投資 3 億美元（約 90 億新台幣）幫助被資遣的員工暫時度過難關，而魁北克投資局也提供 2 億美元的債務融資，並要求投資者將公司總部設在蒙特婁（ Montreal ）。