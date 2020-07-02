因國安法被英國約談　中使劉曉明：立刻停止插手港務！

《港區國安法》火速推行、實施一事引發各界譁然，英美等國紛紛發生譴責，揚言對北京祭出制裁並援助港人。中國駐英大使劉曉明 1 日因此事而遭英國外交部常務次官麥克唐納（ Simon McDonlad ）召見，雙方言談火藥味十足，劉曉明代表北京堅決反對英國繼續干預香港事務，而《中英聯合聲明》也未有任何英方對香港回歸後還負有責任的隻言片語。
綜合陸媒報導及中國駐英國大使館聲明，劉曉明本月 1 日與麥克唐納就國安法一事會面，堅決駁回英方對中方的無端指責，嚴正闡明中方立場。
劉曉明批評，英方近來就香港國安法指手畫腳、說三道四，粗暴干涉中國內政，嚴重違反聯合國憲章和中英建交聯合公報中，所確定的尊重主權。互不干涉內政等重要原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。
劉並稱，維護國家安全是各國中央事權，香港國安法的實施及時必要、合情合理，也是香港恢復秩序的治本之策，彰顯了「一國兩制」的內在要求，有利於「一國兩制」行穩致遠，懲治的是極少數，保護的是絕大多數，將使香港變得更安全、更美好、更繁榮。
最後，劉曉明也針對英方引用為援港依據的《中英聯合聲明》表示，該聲明的核心要義是「確定中國收回香港」，裡頭沒有任何字眼、任何條款，有賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任；所以，英國對回歸後的香港是「無主權、無治權、無監督權」。
劉重申，香港事務純屬中國內政，不容任何外來勢力干涉，中方維護國家主權安全發展的決心堅定不移，敦促英方立即停止插手香港事務、停止再干涉中國內政。