美國40州新冠疫情呈反彈！德州長改口要大家乖乖戴口罩

美國新冠肺炎疫情出現反彈，多州有疫情升溫的跡象， 2 日全國單日確診數字逾 5.5 萬起，有 40 州的確診數字上升，眼看疫情嚴峻，連德州州長艾博特( Greg Abbott )也改變一貫立場，規定民眾在公眾場合須配戴口罩。
根據《美聯社》報導，美國週四新增病例超過 5 萬例，其中以亞利桑那州、德州、加州和佛羅里達州最為嚴重，光這 4 州的新增病例就佔總數一半；而且在過去 2 週，全美 50 個州裡面就有 40 州的感染數字有上升趨勢。
共和黨籍的德州州長艾博特坦承，自 5 月下旬企業開始重新營業以來，德州因新冠肺炎入院的人數激增了 3 倍，疫況已變得十分嚴峻，但直到最近地方政府才頒布規定，命令該州大部分地區的居民，於公共場合皆須配戴口罩：「我知道戴口罩對大家來說很不方便，但這能幫助我們保持德州的企業公司正常運轉，讓德州人賺取他們所需的薪水。」
報導指出，美國疫情反彈的原因，主要是各州陸續重新開放，加上民眾不願戴口罩、不遵守社交距離而導致。美國著名傳染病專家、美國國家過敏與傳染病研究院（ NIAID ）主任佛奇（ Anthony Fauci ）聲稱，過去 1 週的狀況令人十分不安，若人們再不遵守防疫規定，將會面對嚴重的難題。
由於美國即將迎來 7 月 4 日的國慶假日，衛生官員警告，到時可能會因大批人潮聚集而加劇疫情，許多地方政府都已取消煙花匯演，加州再度祭出嚴格的酒吧、餐聽、戲院等的防疫措施，佛羅里達州也關閉部分海灘。
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