為防疫下重金！學生見明星「一字排開」嗨翻：子瑜坐旁邊

馬來西亞新冠疫情逐漸受到控制，首相慕尤丁也表示馬來西亞公民可以自由跨州移動，不需要向警方申請許可證；學校也將逐漸恢復上課。近日在馬來西亞雪蘭莪州的一間私立大學就為了維持社交距離，下重金「邀請明星」到學校，不過仔細一看才發現，這些只是明星們的人型立牌，而校方的創意舉動也引起眾人討論。

在

馬來西亞的雙威大學

，為了因應新冠肺炎的傳播風險，特地印製了來自全世界音樂圈、電影圈的明星立牌，放置在教室、講堂甚至是圖書館，提醒學生們保持社交距離，仔細一看不只有泰勒斯、萊恩葛斯林、紅髮艾德等大咖明星，連「國民老婆」子瑜、玩具總動員的胡迪也坐在其中，甚至還可以看到豆豆先生、馬雲在校園角落。

▲校方在校園、教室內擺滿名人的人形立牌。（圖／翻攝自臉書 Sunway University ）

而雙威大學也表示，為了提醒剛從強制性行動管制令鬆綁的學生們，特地舉行了這個創意措施，希望學生們能在回到校園時能不忘防疫的重要性，同時也持續向學們公開徵求「最想要一起上課的名人」，讓不少當地學生紛紛表示學校的舉動很有趣，甚至還有學生表示「現在上課都會提早到，要先搶好位置」。

不過對此仍有網友懷疑「結果上課都在自拍」、「不知道這到底有沒有版權問題」、「會不會反而分心了」。事實上，馬來西亞目前累計確診病例僅有 8643 人，已有 8437 人出院，康復率高達 97.61 %，而死亡病例僅維持在 121 例，馬來西亞衛生總監諾希山（Noor HishamAbdullah）則對國內疫情表示有信心。（編輯：楊智傑）