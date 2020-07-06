盤點越南五大人氣美妝網紅　網驚呼：「太正了！」

▲許多化妝技巧出眾的女孩們抓住女孩愛美的商機，在網路上上傳化妝教學影片而爆紅，「美妝網紅」也在近年來成為一個新興的職業。（圖／翻攝自instagram）

隨著網路崛起，人人只要用一台手機就能輕鬆與世界交流，讓資訊傳播更為便捷。許多化妝技巧出眾的女孩們抓住女孩愛美的商機，在網路上上傳化妝教學影片而爆紅，「美妝網紅」也在近年來成為一個新興的職業。在以歐美網紅為主流的美妝圈裡，越南網紅也以獨特的化妝風格與臉蛋佔有一席之地，現在就帶你一起盤點五個席捲全球、你不可不知的越南美妝網紅吧！





說到美妝網紅，絕對不能不提到Michelle Phan，被美妝界一致公認為鼻祖的她，最早在2006年就開始在youtube上傳美妝教學影片，坐擁超過九百萬粉絲，並吸引超過一億點閱率。除了基本的化妝教學，她還拍過很多名人妝容教學，教大家透過化妝變身成女神卡卡、安潔莉哪裘莉，展現化妝的神奇魔力。在網路上爆紅的她，後來開拓自己的美妝品牌，年紀輕輕就事業有成，更在2015年被富士比排入30歲以下最有錢的前30名。



說到美妝網紅，絕對不能不提到Michelle Phan，被美妝界一致公認為鼻祖的她，最早在2006年就開始在youtube上傳美妝教學影片。（圖／翻攝自instagram） 越南裔的Hayley Bui從小在德國長大，靠著精緻的臉蛋與歐美風的妝容在美妝圈吸引超過70多萬粉絲關注。她的美妝影片多著重在眼妝與唇妝技巧的教學，更經常流利地在英語、越南語和德語之間切換解說，讓人印象深刻。在網路上爆紅後，Hayley現在也推出美妝品牌，開始自己的美妝事業。



越南裔的Hayley Bui從小在德國長大，靠著精緻的臉蛋與歐美風的妝容在美妝圈吸引超過70多萬粉絲關注。（圖／翻攝自instagram） 另一位網紅Vivian Vo也是近年崛起的潛力美妝界新星，媽媽是越南裔、爸爸是越南與荷蘭混血，在美國出生長大的Vivian Vo從小生長在文化多元的家庭裡，讓她擁有不一樣的氣質。她從小就對美妝深感興趣，以專業美妝師身份工作七年後才開始自己的youtube事業，除了美妝，她也會在社群上分享自己的穿搭，衣著品味深得粉絲的喜愛。



Vivian Ho從小就對美妝深感興趣，以專業美妝師身份工作七年後才開始自己的youtube事業，除了美妝，她也會在社群上分享自己的穿搭，衣著品味深得粉絲的喜愛。（圖／翻攝自instagram） Tina Yong從22歲就開啟她美妝網紅的事業，長相甜美的她妝容風格以韓系為主，不只上傳教學影片，也會開箱熱門的韓國美妝產品實際測試。年僅22歲就事業有成，不只擁有自己的時尚公司，還有一個化妝品品牌。



Tina Yong從22歲就開啟她美妝網紅的事業，長相甜美的她妝容風格以韓系為主，不只上傳教學影片，也會開箱熱門的韓國美妝產品實際測試。（圖／翻攝自instagram） 擁有破百萬粉絲的Jessica Vu是越南裔的美國人，她的美妝風格百變，從學生妹甜美風到清純裸妝系女孩都能輕鬆駕馭。雖然Jessica是越南裔，但從小在美國長大的她並不會說越南語，影片中解說多以英文為主，為了與越南觀眾交流，她也找來老爸幫忙翻譯加字幕，相當用心。



擁有破百萬粉絲的Jessica Vu是越南裔的美國人，她的美妝風格百變，從學生妹甜美風到清純裸妝系女孩都能輕鬆駕馭。（圖／翻攝自instagram） 延伸閱讀：怎麼分誰是誰？ 越南千禧年後美女雙胞胎引熱議



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