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保守派議員籲制裁林鄭月娥　英外相：不排除、會考慮

國際中心蔡姍伶/綜合報導-2020-07-07 11:50:28
▲英國外相拉布。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
北京在香港推行國安法一事，由於立法過程、法條內容爭議過多，也引來不少國際社會譴責，紛紛祭出反制的措施。英國外相拉布（ Dominic Raab ）週一於國會應詢時表示，不排除將香港特首林鄭月娥列入第 2 波制裁名單。

綜合外媒報導，英國外交部於 6 日公布 49 名因違反人權而被英方制裁的個人或組織，禁止入境英國、通過英國銀行轉移資金、凍結個人資產等等。不過在應詢過程中，英國保守黨前黨魁史密斯（ Iain Duncan-Smith ）問道，英方是否準備好無論對象身分及地位為何都實施制裁，並點名林鄭月娥也該在名單上，指她家人都有英國國籍；對此拉布則表示，英方並未排除制裁林鄭的可能，將會在擬定第 2 波制裁名單時，基於證據等因素做更周全的考慮。

在首波 49 個制裁名單中，其中 25 個與俄羅斯有關，另有 20 個與沙烏地阿拉伯有關；榜上有名的還有北韓國家保衞省和人民保安部，緬甸國防軍總司令敏昂萊（ Min Aung Hlaing ）和副總司令梭溫（Soe Win）也因策劃羅興亞人屠殺行動而受到制裁。

拉布也透露，稱會與五眼聯盟的外長通電話，討論未來的制裁對象名單。

美國國務院隨後也以國務卿蓬佩奧( Mike Pompeo )的名義發表聲明，對英方的行動表達讚賞與支持，美國也將繼續尋求其他盟友，使用一切手段，將所有嚴重侵犯人權的人士排除在美國及國際金融系統之外。

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