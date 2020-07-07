高層反習頻傳　胡錦濤、溫家寶傳曾表態不要「嚴刑峻法」

▲中國前國務院總理溫家寶，也是一位地質學家。（圖／翻攝自蘭州大學微博）

《港區國安法》（港版國安法）在本月初實施，今日（ 7 ）「實施細則」正式生效，自中國全國人大會議在 5 月 28 日閉幕通過《港區國安法》草案以來，國際社會多次表態擔憂香港「高度自治」可能受到影響。美國國會兩院通過《香港人權與民主法》、《香港自治法案》透過出口制裁中方；英國放寬香港民眾的 BNO 簽証權；聯合國人權理事會上， 27 個民主國家聯合發表聲明，呼籲中國收回國安法，保障港人集會及新聞自由。《自由亞洲電台》評論分析，港區國安法縮限香港人自由，讓香港成為外交戰場，同時也將全世界帶入了堪比二戰前夕的險境。同時，中國內部除了連日大雨導致南方水災，又因為疫情面臨經濟危機，國務院總理李克強人大閉幕會議後的記者會上談及「 6 億人月收入千元」、「地攤經濟」將習、李兩人的矛盾明朗化。昨日（ 6 ）李克強前往貴州巡視時又說，看到很多閑置廠房，指示企業要多招一些農民工。《自由亞洲電台》質疑，中國出現亂局的風險提升，習近平有退路嗎？而曾經協助習的前國務院總理溫家寶被認為應該有機會「拉習一把」。據《香港 01 》引述消息，溫家寶近日為蘭州大學地質科學與礦產資源學院題寫院訓， 6 月 27 日蘭州大學校領導赴京接受題詞「大道無垠，精誠致遠」。在此之前，溫家寶最近一次公開露面是在 2019 年 9 月 30 日晚的國慶 70 周年招待會上。《自由亞洲電台》認為，上個月溫家寶現身應該原本與香港議題有關，但在處理香港問題上，據稱胡錦濤、溫家寶均不贊成習近平的「嚴刑峻法」。據香港媒體引述消息，去年 8 月 4 日的北戴河會議上，胡錦濤代表元老們罕見呼籲習近平等現任高層，千萬不要成為香港的「狠角色」。