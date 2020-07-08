美國政府出重手　川普證實考慮禁用抖音

美國副總統彭斯（ Mike Pence ）7日接受福斯新聞（ Fox News ）專訪時表示，美國將會對可能危害國家安全的中國企業下重手，包括廣受歡迎的抖音海外版 TikTok 都有可能被禁，以免美方利益受到損害。彭斯在專訪中重申，總統川普（ Donald Trump ）會捍衛美國利益，因此不論是華為或是 TikTok，只要是可能危害國家安全的中國企業及實體，美方都會採取強硬立場。川普在接受 Gray Television 採訪時也證實此事，「是的，這正是我們在考慮的事，這是一門大生意，看看中國在處理病毒上發生了什麼，他們的所作所為對美國乃至全世界來說是可恥的。」美國指控 TikTok 與中國政府關係密切，可能對國安造成威脅。美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）6 日接受福斯新聞訪問時透露，華府正在考慮禁用中國社交應用程式，其中包括TikTok。蓬佩奧指出，「我不想比總統川普（ Donald Trump ）更早公布這項消息，但這的確是我們正在研究的事。」不少美國國會議員先前曾表達對TikTok的疑慮，他們擔心TikTok會不當處理用戶的資料，在中國法律的壓力下，TikTok的母公司必須和中國情報機關合作，此舉將威脅到美國國家安全。此外，路透社（ Reuters ）引述消息人士指稱，美國聯邦貿易委員會和司法部目前正在調查 TikTok 是否違反保障兒童私隱的協定。近來受到中印關係情勢緊張影響，TikTok也遭到印度政府封殺。TikTok在 7 日突然暫停在香港的營運，並從香港的應用程式下載網頁下架，TikTok 發言人向路透社透露，公司將於近日內撤出香港市場。知情人士表示，TikTok 決定撤出香港市場，因為根據《香港國安法》，任何社群媒體公司留在香港，都可能將面臨排山倒海的質疑，也難以兌現保護用戶隱私的承諾，為了避免被「抹紅」，退出香港市場是最好的選擇。