汽車通行量限制生效！　菲律賓掀「自行車」通勤熱潮

The China Post報導，新冠病毒肆虐，菲律賓政府頒布政策限制道路車輛通行量，因而掀起一股自行車熱潮。許多大眾，尤其是通勤族，轉而以自行車作為日常通勤的交通工具。
然而這股「自行車通勤」熱潮仍不能解決菲律賓交通壅塞問題，許多人仍認為腳踏車稱不上是交通工具，僅能作為平時的「休閒娛樂」。因此，摩托車和汽車數量導致全國各地交通運輸不堪重負。
菲律賓在二十世紀時，道路基礎建設設計考量主要對象是車輛，因當初考量不周全，才造成現今菲律賓交通紊亂問題。
更亟需被關注的是，由於菲律賓目前缺乏建設自行車專用道的資金，因此自行車難以成為大眾主要通勤工具；僅能在颱風、洪水來臨時作為應急替代方案。
為緩解交通堵塞，支持自行車成為主要通勤媒介的倡導者，正努力推廣騎自行車的好處，例如捐二手自行車給學校孩童，希望致力於自行車普及率的同時也推動國家發展。
正如自行車兼道路安全倡議者米婭·布諾（Mia Buno）所說：「當所有交通工具系統故障時，自行車這種最簡單的二輪驅動工具就成為唯一的交通選擇。」自行車是如今菲律賓深陷疫情危機，維繫經濟活力的支柱之一。
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