全美確診逾300萬　川普堅持秋季復學：其他國家都這樣

美國的新冠肺炎疫情持續延燒，截至台灣時間 9 日上午 9 點，全美已有至少 3051427 人確診、 132256 人死亡，眼看疫情未有緩解，總統川普卻仍堅持要在秋季復學，還拿出其他國家的例子，聲稱這麼做沒問題，也讓防疫專家捏把冷汗。
綜合外媒報導，川普近幾日在推特上頻頻提到開學復學的問題，打下：「在德國、丹麥、挪威、瑞典和許多其它國家，學校開放都沒什麼問題。民主黨的人認為，如果美國的學校在 11 月大選前開學，將在政治上對他們不利。但這件事對孩子和家庭來說很重要。若真的不開學，可能會砍經費！」
在這之前，川普已用推文針對復學一事對民主黨發起攻勢，批評以拜登（ Joe Biden ）為首的民主黨人，認為學校繼續關閉對川普政府不利，是出於民主黨自己的政治考量，而不是為了公共衛生安全。
川普也把矛頭指向疾病管制暨預防中心( CDC )，批評該單位擬定的防疫指導方針：「我不同意 CDC 關於開學的那些嚴格、花錢的指導方針。儘管他們希望學校開放，但他們又要求學校做一些非常不切實際的事。我將與他們會面討論！！！」
美國副總統彭斯（ Mike Pence ）指出，已對超過 3900 萬的美國人實施新冠病毒檢測，其中有超過 300 萬人呈陽性反應，逾 130 萬人已康復。美國公衛權威福奇 ( Anthony Fauci ) 本週才提出警告，美國的確診數在上升後並未下降到基準線，現在又隨著重新開放，全美多州確診數繼續上升，這是相當嚴重的問題，必須立即解決。
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