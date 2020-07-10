星國大選今登場！因應疫情　265萬選民戴口罩、手套投票

新加坡國會大選於今天（ 10 日）登場， 265 萬的選民陸續投下自己手上寶貴的 1 票，不過今年因為新冠肺炎疫情席捲全球，為了避免星國再次遭受病毒襲擊，本次選舉也祭出嚴格的防疫措施，包含排隊時須保持安全距離並配戴口罩、投票時也須戴上塑膠手套等等。
根據新加坡媒體《聯合早報》報導，第 13 屆全國選舉，星國選民將從早上 8 點至晚上 8 點陸續前往全國 1100 個投票站進行投票。為了避免人群聚集，增加病毒傳播的風險，新加坡選舉局也罕見照年齡層分配投票時段， 65 歲以上的選民可於上午 8 點至 12 點的時段優先前去投票，其他選民則是中午 12 點至晚上 7 點前往；至於生病或在家履行居家通知的選民，則可在晚上 7 點至 8 點的特別時段前往投票。
報導也指出，由於新冠疫情的威脅，本次的監票官，除了需要協助有特別需求的選民、分發選票、計票以外，還得為選民測量體溫、確保大家遵守安全距離，並提醒民眾在投票前要用消毒液搓手，消毒雙手並戴上一次性手套。
至於最後 1 小時專門開放給生病或居家隔離民眾投票的時段，每個投票站只會留下部分監票官，全副武装，配戴口罩、面罩、手套以及全套防護服。
本次選舉由來自 11 個政黨的 191 名候選人和 1 名無黨籍人士，共同角逐全國 31 個選區的 93 個席次。計票工作將在晚上 8 點投票結束後開始，預計在今晚 10 點公布抽樣計票結果。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。