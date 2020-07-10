香港單日新增逾30例確診　中小學及幼稚園下週提前放暑假

新冠肺炎近幾日在香港捲土重來，疑似爆發第 3 波疫情，消息指香港今天( 10 日)新增了至少 30 例確診，並有多所學校的師生、家長染病。香港教育局局長楊潤雄 10 日下午宣布，全港中小學、幼稚園在下週一提早放暑假，考試按實際情況安排。
綜合香港媒體報導，香港昨天（ 9 日）才新增了 42 例確診，其中 34 例為本土案例，今天( 10 日)又繼續有新病例，共計有多達 23 間的中小學、大專院校，學生、家長、老師相繼確診。中學校長會主席鄧振強表示，這次疫情的發展迅速，為了學子的安全和健康，業界將會全力配合停課決定。
教育局局長楊潤雄 10 日下午 2 點在記者會上表示，今年 5 月底復課至今，各級學校努力實施防疫工作，但由於過去 2 日本地感染個案急升，政府將收緊社交距離，教育局考慮，全港中小學、幼稚園在下週一提早放暑假，考試按實際情況安排。若學校已安排小五學生下週考「呈分試」，可照原定計劃進行，並在考完試後再放暑假，學校如果決定延至 9 月考試，則最遲於 10 月 20 日向當局上報成績。
疫情部分，報導指香港沙田水泉澳邨明泉樓出現多宗初步確診個案，患者分別送往不同醫院，沙田區議員丘文俊聲稱，初步確診個案於大廈中的分散位置「高中低層都有」，懷疑明泉樓內有多於 1 個的感染源頭，又指有在居民家中發現排水管破損的情況，不知是否與病毒傳播有關，認為政府有必要為全棟大廈做更全面的檢測。
港鐵公司亦證實， 1 名兼職車站助理確診新冠肺炎，今早曾於東鐵線太和站工作，住在水泉澳邨；水泉澳邨的喜泉樓及河泉樓也分別有居民確診。
香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天表示，部分住宅區如慈雲山慈正邨、沙田水泉澳邨等，似乎有新冠病毒傳播的跡象，擔心是社區大樓內的公共衞生出問題，提醒居民應定期檢查家中的廁所排水管，看是否有異味或滲水情況。香港大學微生物學系講座教授袁國勇 8 日也已指出，預料這幾天還會有更多感染個案出現，政府應要盡快收緊防疫措施。
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