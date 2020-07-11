安全為由要求員工刪除TikTok　亞馬遜又改口：發錯信了

近年相當火紅的中國影音應用程式 TikTok 國際版，在海外吸引到大批使用者，盛極一時，但近來卻開始有被限制使用的跡象，連美國電商龍頭亞馬遜也一度要求內部員工，為了安全，須刪除手機上的 TikTok 應用程式，雖然亞馬遜不久後以誤發郵件為由收回成命，但也再度凸顯美中之間的摩擦，以及各國對該程式帶來的資安疑慮。
綜合《 CNN 》等外媒報導，亞馬遜在當地時間週五時，曾發信給內部員工，要求員工若在收發公司電郵的手機上安裝 TikTok ，出於安全隱憂，須在 7 月 10 日前移除。
對於亞馬遜此決定， TikTok 發言人則表示，事前並未獲亞馬遜方面邀請討論，所以無法理解擔憂從何而來，而有關郵件的發送則略顯草率。亞馬遜發言人不久後改口，稱前封郵件為錯誤發送，現階段亞馬遜對 TikTok 的政策並無改變。
報導並指出， TikTok 在美國已被下載逾 1.65 億次，並成為互聯網和流行文化的重要組成部分，也是許多網紅、政治諷刺和行動主義的平台。但由於 TikTok 是中國字節跳動科技公司旗下「抖音」手機程式的國際版，因此有許多美國的政界人士提出警告，該應用程序可能會損害國家安全，美國軍方已禁止士兵安裝，而參議員霍利（ Josh Hawley ）等人則提議應禁止所有美國政府設備使用 TikTok 。
目前美國總統川普、國務卿蓬佩奧等人，都表態正考慮要禁止 TikTok 在美國營運；而使用人數最多的印度，也已因近日加劇的邊境衝突等國安理由，下架數十個包含 TikTok 在內的中國 App 。