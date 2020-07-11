全球最大關公像遭判違建！斥資「15億人民幣」下場超悽慘

在中國湖北荊州有一座官方號稱「全球最大關公像」，近日就遭報導指出這座四年前就建好希望帶動觀光的「地方指標」，地基竟緩緩下沉中。根據當地官方研究發現，這座耗資了 15 億人民幣的青銅雕像根本就是違章建築，而對此該座銅像的所屬官方集團卻辯稱這是「藝術品」，本來就沒有進行事先規劃。

根據陸媒《上游新聞》報導，該座關公的青銅雕像的擁有者荊州旅遊投資開發集團有限公司（荊旅集團）在其網站上介紹，這座號稱全球最大的關公像，高度（含基座）有 58 公尺，雕像淨高 48 公尺，而總重量更是有 5000 餘公噸。自 2016 年 6 月以來正式開園，但這 4 年來經營成效卻是不如預期。

▲號稱「全球最大」的關公青銅雕像園區營業已有四年。（圖／翻攝自 boredpanda 官方網站）

報導中也提到，該集團總工程師就承認，當初關公雕像並未得到相關部門的許可。儘管基座以下的部分有清楚標識，但基座以上的雕像卻是屬於「藝術品」的範疇，因此只畫了個示意圖。如今未經消防驗收就開門營業已違反了消防法，加上該展示中心台階附近下陷明顯，與水平面呈 30 度彎曲，當局已發文要求改善。

不過根據該篇報導，荊旅集團之中就有一名工作人員表示這項改善「根本做不到」，他回應若要按照消防部門的要求，位於關公雕像內部的防排煙系統就需要整改，現在雕像已經建成，如要整改，必須破除關公雕像，否則幾乎不可能。（編輯：楊智傑）