美國人被中職「這幕」嚇傻　推特轉爆「好羨慕台灣」

The China Post報導，近日美國各州再次封鎖，經濟、體育、文化活動停滯，相比之下，台灣職業賽事已經陸續重啟步上軌道。週日，美國人在推特瘋狂轉推中華職棒7月11日富邦悍將出戰中信兄弟的精彩片段，直呼好羨慕！
美國週一單日確診再破新高，當天過去24小時，全美確診案例突破66,500人，重災區佛羅里達州單日確診案例更超越疫情爆發以來各州紀錄，單日感染人數達15,299人。
週六，中信兄弟在台中洲際球場出戰富邦悍將，現場擁入10,591人，萬名象迷齊聲呼喊，場面相當壯觀，中信兄弟江坤宇在4局下更轟出滿貫全壘打，最後帶領中信以17比0獲勝。
美國推特網友紛紛轉貼台灣體育頻道撥出的精彩好球片段， 並點出台灣至今確診人數僅451人，死亡人數7人，諷刺地強調台灣總人口比佛州還多，確診數卻天差地別，誇獎台灣相對美國有稱職的政府，體育賽事如棒球都能如常舉行。
眾多嘲諷美國政府防疫無力的貼文引起網友熱烈討論，「我根本忘記當『球迷』是什麼概念，等不及2030年美國能再次讓我重溫所謂『球迷』的樣子」、「大家可以上ElevenSportsTW看英文轉播中華職棒」、「這就是有提前預防、重視新冠肺炎的國家所享有的生活」。
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