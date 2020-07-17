藉南海議題向北京施壓　專家：美國選邊站「穩贏不輸」

南海問題在美中角力下逐漸升溫，美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）週一（ 13 日）首次在 2016 年南海仲裁案後表態，稱中國南海主張「非法」後再次宣布將支持東協（ ASEAN ）國家在南海不受中國侵犯，但強調是透過外交政次而非軍事衝突。專家分析，美國在南海問題上明確「選邊站」，在美中關係緊張時，利用南海爭端向北京施壓。
自 2016 年海牙國際法庭裁定中國在南海的行為違反《聯合國海洋法公約》後，美國僅表態對海域自由航行的堅持。《德國之聲》引述新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（ RSiS ）副教授李明江的分析，對美國來說南海問題是成本低廉的政治工具，幾乎不用付出代價又「只贏不輸」。李明江預測，未來美國可能會在南海加強巡邏，並拉攏日本、英國等盟友參與，但由於美國並非主要爭端國，缺乏直接介入的理由，美中雙方不一定會擦槍走火。
美國戰略與國際研究中心（ CSIS ）東南亞高級研究員、亞洲海事透明倡議（ AMIT ）負責人波林（ Gregory Poling ）15 日對《 CNN 》分析，美方對島嶼的主權仍保持中立，但將不會繼續姑息中國對水域的非法宣示。由於南海是重要國際貿易樞紐，許多跨國公司都在南海開發豐富的海洋資源，尤其是海上油田，美國此時表態可以幫助越南、菲律賓等夥伴，也促使其他非爭端國（例如歐洲國家）發聲。