美國男送免費口罩！路人「真實反應」曝　全場看傻：太扯

新冠肺炎疫情在國際間依舊嚴峻，今（18）日全球累計確診人數已突破1400萬，其中疫情最為嚴重的美國也已經突破360萬人確診。就有美國網紅決定上街發放免費口罩，沒想到當地人的「真實反應」曝光，也讓台灣人相當訝異。
YouTuber「Chad Goes Deep」14日前往當地海灘，發現所有在路上的行人都沒有戴上口罩，他們也帶著一大箱口罩，準備要免費分送給路上的其他人。
當兩人開始沿街大喊「送免費口罩」後，一段時間過去都沒有人上前領取。他們便開始主動詢問路過民眾，沒想到得到的「真實反應」一個比一個還要誇張，甚至直接有路人回嗆他們「口罩會害你死掉」，更扯的還直接「詛咒他們下地獄」。
整個誇張的過程也被轉發到台灣知名論壇上，不少網友也紛紛感嘆，「難怪美國那麼嚴重」、「不戴就算了，還詛咒人，太扯」、「戴口罩好像要他們命似的」、「天擇說，現在知道哪些人特別被上帝所愛」、「美國會這麼慘很大一部分是觀念造成的」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。