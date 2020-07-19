中國洪災造成500多座古蹟收損　官方坦承：最嚴重的一年

▲長江流域受到暴雨影響，各地嚴重淹水。（圖／翻攝自中新網）

▲由於昌江發生洪水，7月8日晚間鄱陽縣圩堤漫潰堤。（圖／翻攝自中新社）

中國近日南方降下連日暴雨，多個省份受到洪澇災害，中國國家應急管理部統計， 7 月至 16 日的的洪災造成至少 24 個省份、 2027.2 萬人受災，直接經濟損失達 491.8 億元人民幣。中國國家文物局統計，至 16 日 11 個省份、500 多個不可移動的文物因洪災受到不同程度的傷害，文物局副局長宋新潮直言，這是近年來汛期文物受損最嚴重的一年。綜合中國媒體報導，至 17 日江西、安徽、湖南、四川、廣西、湖北、重慶、廣東、福建、貴州、浙江等地，共 500多處不可移動文物因洪災不同程度受到損失。其中被列為中國「全國重點文物保護單位」共 76 處，「省級文物保護單位」共 187 處。受損文物中，古橋梁被衝毀、古城牆坍塌和文物建築房屋垮塌較為嚴重。11 個省份中共有 70多座橋梁受損，其中「全國重點文物保護單位」安徽黃山屯溪鎮海橋、四川阿壩紅軍長征遺跡達維會師橋、江西婺源清華彩虹橋等被衝毀；其餘文物，包括湖北襄陽城牆等發生局部坍塌。中國國家文物局副局長宋新潮表示，今年汛期，受損文物範圍廣、數量多、損失大，是近年來汛期文物受損最為嚴重的一年。此次洪災長江流域受災尤為嚴重，光是江西和安徽兩省就共計超過 300 處文物受損，其中大多數微古橋被沖毀、文物建築坍塌，並統計，江西 160 處，安徽 144 處，湖南 62 處，四川 41 處，廣西 35 處，湖北 31 處，不可移動文物受損。江西 800 年歷史的彩虹橋、安徽 500 年鎮海橋等，共 70 多座文物橋受損。中國國家文物局已向文物受災嚴重的省份撥付文物應急搶險資金 350 萬元，後續將根據各地文物受損情況，在災後文物修繕修復經費和技術上給予重點指導和支持。文物受損的地區，也陸續啟動了文物搶險和修繕籌備工作，鎮海橋維修項目計劃書已上報，並聘請專業隊伍適時對原構件組織打撈，盡最大可能收存原有建築材料。