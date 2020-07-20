香港增77例確診　若病例倍數成長不排除實施「禁足令」

香港近日爆發第三波新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，今（ 20 ）日當地衛生署公布過去 24 小時內新增 73 起確診病例，另有 46 例初篩陽性，累計 1959 例確診。今日新增的病例中有 7 例為境外移入個案，分別是 4 名海務人員及 2 名機師，其中 1 名機師曾到過日本、韓國，剩下 66 人為本土感染個案。
綜合香港媒體報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增的 66 起本土感染案例中，有 27 例感染源不明。疫調確定的感染源來自生日聚會或餐廳，包括屯門酒家的生日派對、維景酒店海港酒家、葵芳家庭群聚感染等；其中一名私家醫生確診，曾診治過一名確診患者。而外地移入的海員及機師，分別到過菲律賓、日本、韓國、卡達杜哈、埃塞俄比亞及哈薩克。
張竹君表示，昨（ 19 ）日香港新增 108 例創新高，今日新增案例稍微下降，但目前不能依照一、兩日判斷疫情趨勢，未來若疫情惡化、確診人數呈級數上升，政府有可能需推出更嚴厲的措施，包括禁足令（ lockdown ），但強調不希望此事發生。
香港教育局長楊潤雄表示，部分國際學校及幼稚園會在 8 月上旬開始新學年，但由於近日疫情嚴峻，未有受控跡象，有關學校要在 8 月上旬展開新學年，應是不可能的任務，預計香港再 8 月 17 日前不會開學。
據《香港電台》，港大感染及傳染病中心總監何栢良，根據近日香港疫情研判形勢不樂觀。昨（ 19 ）日香港當局公布可供即時使用的檢疫中心單位只有 196 個，即是今日過後供應就很緊張，並指出港府擬強制民眾在室內公共場所戴口罩的政策，應擴大至不分室內外。何栢良呼籲，香港市民做好個人防疫措施，假如不盡量留在家中，繼續夜夜笙歌，群聚感染可能如「火燒連環船」般爆發。
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