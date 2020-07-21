長江水患未平　黃河第2號洪水昨又形成、淮河流域也受災

中國大陸近日暴雨不斷，長江日前才剛出現第 2 號洪水，而黃河 2 號洪水也在昨( 20 日)形成，讓居民的生命財產再度受到威脅。
綜合陸媒報導，中國水利部黃河水利委員會聲稱，受到降雨影響，黃河蘭州以上持續增加，蘭州水文站在 7 月 20 日晚間 8 點 42 分流量達到每秒 3000 立方米，出現黃河 2020年 第 2 號洪水。
按照《黃河水旱災害防禦應急預案(試行)》規定，黃河水利委員會決定，發布黃河上遊汛情藍色預警，自 20 日晚間 9 點起，啟動黃河上遊水旱災害防禦 IV 級應急響應。根據預報，未來水勢仍將繼續上漲，龍羊峽、劉家峽水庫水位均已逼近汛限水位。
黃河水利委員會相關負責人表示，已向流域相關省區水利廳，西部、北部戰區和黃河上中遊水調辦发出緊急通知，提請青海、甘肅、寧夏、內蒙古等省區水利廳對當前防汛工作進行全面部署，加強河勢、工情觀測，加強堤防巡查和工程防守，及時報告重要汛情和動態，水文部門也將密切關注天氣形勢和雨水情變化，及時發布相關預報和通報。
中國大陸南部遭遇嚴重水患，「長江 2 號洪峰」 19 日才剛通過三峽大壩，第 3 波洪水很可能再次襲向長江流域；其他除黃河也發出今年第 2 號洪水的警告外，淮河水利委員會亦在昨( 20 日)一早發出洪水紅色預警信號，並將淮河水旱災害防禦應急響應提升最高級；有「千里淮河第一閘」之稱的安徽王家壩時隔 13 年再次開閘洩洪，希望藉此減輕防洪壓力、有效降低下遊河道的水位。