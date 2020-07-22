雙城論壇前夕龔正「轉正」當選上海市長　強調堅持習精神

台北市將與上海市於今（ 22 ）日舉行雙城論壇，因應疫情將採用視訊方式進行、會期縮短至一天，交流內容包括此次新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情防控經驗以及後疫情時代產業發展等。據中國媒體報導，昨（ 21 ）日上海市十五屆人大四次全體會議，選出龔正擔任上海市長。
根據中國政府公開資料，龔正現年 60 歲，為江蘇蘇州人，中國共產黨黨員、現任 19 屆中央委員、上海市委副書記、市長、市政府黨組書記。原上海市長應勇在 3 月辭任，接替蔣超良出任湖北省書記，由龔正擔任副市長、代理市長。
據《解放日報》報導，龔正 21 日於上海市人大會議上發表演說，表示將旗幟鮮明講政治，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，不忘初心、牢記使命，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。龔正強調，將做好「六穩」、「六保」任務，堅持人民至上、為民服務的理念。
龔正曾任中國海關總署署長辦公室正處級秘書，天津海關副關長，全國海關信息管理中心籌備辦公室副主任，海關總署業務規範司副司長兼信息化工作領導小組辦公室副主任、政策法規司司長，深圳海關關長、黨組書記，海關總署副署長，浙江省副省長、省委常委、杭州市委書記，山東省委副書記、省長等職。