習近平神隱多時終於現身　強調中國經濟「穩定轉好」

中國去年底爆發新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，造成當地經濟活動嚴重停擺，5 月南方入汛後降下多日暴雨，官方統計 7 月份以來，至少 24 個省（區、市）受到波及，2385.7 萬人受災、 31 人死亡，直接經濟損失高達 643.9 億元。
除了中國經濟形勢，外界持續關注國家主席習近平何時現身勘災，昨（ 21 ）日，中國官媒報導，習近平主持企業家座談會，發表演說討論經濟發展、要求企業增強愛國情懷，承擔社會責任。
據《人民網》報導，習近平 21 日下午在北京主持召開企業家座談會並發表重要講話。習近平表示，改革開放以來，中國逐漸完善社會主義市場經濟體制，各類市場主體蓬勃成長。今年新冠肺炎疫情對中國經濟和世界經濟產生巨大衝擊、面臨前所未有的壓力，指示要「千方百計把市場主體保護好」。
習近平表示，新冠肺炎疫情在各級黨委、政府及人民團結下取得中重大戰略成果，中國在疫情防控和經濟恢復上都走在世界前列，經濟發展呈現「穩定轉好」勢態，並指示，要努力把疫情造成的損失補回來，爭取全年經濟發展好成績。黨中央明確提出要做好「六穩」工作、落實「六保」任務，未來將透過政策加大支持市場。
習近平強調，弘揚企業家精神，推動企業發揮更大作用實現更大發展，積蓄經濟發展力量，並特別提點：增強愛國情懷，主動為國擔當、為國分憂。企業家愛國有多種實現形式，但首先是辦好一流企業，帶領企業奮力拼搏、力爭一流，實現質量更好、效益更高、競爭力更強、影響力更大的發展。
除了增強愛國情懷，習近平也提及，要勇於創新、誠信守法、承擔社會責任、拓展國際視野等。明年中國將進入「十四五」時期，是全面建成小康社會基礎上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年，意義十分重大。
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