快訊／日本考慮鬆綁入境限制　台、中、韓12國入列

新冠肺炎（ COVID-19 ）持續延燒，至今已有逾 1490 萬人染疫，但台灣防疫成績全球有目共睹日本政府今（ 22 ）日召開因應疫情的對策本部會議，討論第 2 波開放商務互訪名單中的優先協商對象，其中也包括台灣，希望彼此先承認商務人士的往來。
根據日本放送協會（ NHK ）報導，日本政府今天開會後決定，有關放寬外籍人士入境的限制名單，將會新增台灣、中國、韓國等 12 國，未來將與這 12 國就商務相關人士等的往來進行協商。
此外，考慮到確診人數較多的美國、歐洲仍有大量的商業交流，日本政府也考慮在開放少部分商業人士進行短期旅行。留學生及其他擁有居留資格的外國學生方面，在疫情期間回到原國家後，因為防疫限制無法返回日本，日本政府計劃，未來這些學生在離境前接受 PCR 篩檢呈陰性，就可以入境。
原訂於今年 7 月 24 日舉辦的東京奧林匹克因應疫情延期至明年 7 月 23 日，日本政府也正在研擬放寬對參賽運動員、相關人員的入境限制，為東奧會及殘障奧運會做準備。
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