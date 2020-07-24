美國新冠確診破400萬人！每小時新增2600例感染

美國的新冠肺炎疫情仍在持續，截至台灣時間 24 日清晨 6 點，全美已累計 4026288 人感染、 144032 人死亡。根據外媒估計，美國每新增 1 個百萬病例的速度越來越快，平均下來每小時就有約 2600 人確診。
綜合《路透社》等外媒報導，美國自從 1 月 21 日發現首例以來，病毒在其境內加速傳播，起先美國花了 98 天才達到 100 萬例確診，但到 200 萬時只花了 43 天，緊接著又僅費時 27 天就達到 300 萬例；至於最新的 400 萬例，才只用了 16 天的時間，平均每分鐘就多 43 例新病例。
在死亡人數方面，美國已有逾 14.3 萬，平均每 1 萬人中就有 4.4 人死亡，在全球死亡率中排行第 6 ，僅次於英國、西班牙、義大利、智利和法國。
目前美國的確診數仍高居首位，遠超過第 2 名的巴西(目前約 220 萬例)與第 3 名的印度(目前約 120 萬例)，甚至前述 2 國相加起來的確診病人數都比美國少了約 60 萬。眼看疫情嚴峻，連一向鐵齒的美國總統川普也改了口，不但開始鼓勵國民要戴口罩，自己也於近期的 1 次公開場合首度以口罩扮相示眾。
由於美國政治體制特殊，聯邦政府、各州州長和市長常為了如何有效遏止疫情發生衝突，導致從防疫政策到企業何時重開等問題上，幾乎無一致的標準，僅以混亂的規則拼湊，多州亦在重新開放後出現疫情反彈的趨勢。
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