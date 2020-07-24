我黑我驕傲！印度年輕人抵制美白乳霜

當歐美國家開始倡導審美多元化、學習欣賞不同膚色、身材與特質之外表時，亞洲地區仍深陷對於「白皮膚」、「骨感身材」、「大眼睛」等單一審美的追求之中，美白乳霜、美白面膜、美白針等各式各樣的美白產品因此在亞洲一直相當熱銷。不過，近期在印度，有一群年輕學生對於「皮膚白皙」的審美壓力感到倦怠，發起活動抵制美白乳霜，強調「做自己最美」，並呼籲社會跳脫傳統審美框架，讓「美」的意涵更多元。





聯合利華公司（Unilever）旗下美白產品Fair & Lovely在印度銷量向來很好，光是去年在印度就創下五億的驚人獲利，但其品牌概念與近年吹起的「做自己、愛自己」的風潮漸行漸遠，因此越來越難吸引新一代年輕人。



▲許多年輕人認為，「白皙膚色」在亞洲地區向來佔據審美優勢，而保養品公司抓準美白商機，除了販售美白產品，更透過廣告加深「白才是美」的印象。（圖／翻攝自官網） 許多年輕人認為，「白皙膚色」在亞洲地區向來佔據審美優勢，而保養品公司抓準美白商機，除了販售美白產品，更透過廣告加深「白才是美」的印象，仰賴女孩對自身膚色的不安全感而獲利，無法鼓勵人們擁抱自己天生的樣貌，反而讓人更難肯定自己、愛自己。Fair & Lovely的品牌被認為從名稱上就暗示白皮膚才讓人喜愛，因此在此次抵制活動中成為眾矢之的。





一位參與活動的學生Chandana Hiran 向法新社表示：「美白保養品公司一直以來就兜售一種套路：如果你皮膚黑，你就會一事無成。作為皮膚黑的女孩，我一直感受到必須讓自己變白的壓力，好像如果我不白，我就不值得被愛」。





在抵制聲浪下，聯合利華公司也宣布將在未來數月進行品牌更名，將Fair(白皙）去除，而 L’Oreal 和嬌生也宣布將調整亞洲區行銷策略，減少「亮膚、美白、亮白」等字眼在品牌和廣告標語中出現。



