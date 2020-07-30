日本全境淪陷！昨增1264例創最高紀錄　東京大阪疫情升溫

日本近期新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情升溫，昨（ 29 ）日至今（ 30 ）日凌晨 0 時全國新增 1264 起確診病例，東京都新增 250 例、大阪府新增 221 例。同時，被稱為「最後淨土」的岩手縣也首次通報 2 例，日本 47 個都道府縣「全境淪陷」。
綜合日本媒體報導，昨（ 29 ）日是首次單日新增確診病例破千例，其中以東京都累計確診人數最多，新增 250 例（其中 162 例感染源不明），連續 21 日新增確診人數破百，累計共 1 萬 1861 例；其次是大阪府，新增 221 例（其中 163 例感染源不明），PCR 檢測陽性率達 10.7 ％，累計共 3651 例。東京首都圈周邊各縣（神奈川縣、千葉縣）、關西生活圈（兵庫縣、京都府）以及福岡縣、愛知縣新增病例較多。
面對東京新增確診人數高居不下，都知事小池百合子 29 日記者會表示，病例增加也與篩檢量有關，現時東京最高篩檢量約為 5800 件（ 7 月 27 日），預計今日的感染人數也會相應增加。
東京感染人數增加，帶來了「第 2 波感染」的危機感。面對到達極限的醫療系統，小池百合子表示，早前已向醫院提出請求，至少花了 2 週的時間增加病床位，正為此做準備。同時，近期家庭群聚感染的案例增加，東京都政府呼籲優先關注家中的高齡成員，強調疫情是攸關生命的問題。東京是否可能再次提出「外出自肅」，將會視疫情狀況作出判斷。
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