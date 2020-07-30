連續多日破百例！鍾南山：香港已現社區感染　應全民篩檢

香港新冠肺炎第 3 波疫情嚴峻，已連續 8 天單日新增本土病例都超過 100 例；有港媒引述消息來源指出，今天( 30 日)香港又新增了約 150 起確診，累計突破 3000 例。中國工程院院士鍾南山 29 日表示，香港已出現社區感染的狀況，建議應展開全民核酸檢測。
綜合陸媒報導，中國國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山 29日在廣州接受訪問，表示目前香港的疫情處於拉鋸戰關鍵期，建議限制堂食以及聚集活動，以及開展全民免費核酸檢測，同時要增加檢測材料、檢測人員及加強簡易醫院建設等。
不過，鍾南山也認為，香港新冠病毒疫情的患病率與死亡率不算高，也不像西方國家是以幾何級或連鎖反應式增長，說明政府和社會的干預還是起了很大作用。
鍾南山並稱，香港在預防、治療各方面，應該與中國大陸內地更多交流，若香港有需求的話，大陸會毫不猶豫地全力支援；而且現在香港主要面對的問題不是醫療，而是公衛防控，特別在疫情的非常時期，更「要堅決打擊那些故意出來搗亂、搞聚集集會的人」。
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