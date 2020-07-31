夫妻接連染病！巴西第一夫人確診新冠　內閣5官員中招

巴西總統波索納洛（ Jair Bolsonaro） 於月初確診感染新冠肺炎，經過數週治療已經康復，但現在連他的妻子、巴西第一夫人蜜雪兒（ Michelle Bolsonaro ）的檢測結果都呈陽性反應，並已知有 5 個內閣官員中招。
綜合外媒報導，當地時間 7 月 30 日，巴西總統府發表聲明表示，總統夫人蜜雪兒（ Michelle Bolsonaro ）的新冠病毒檢測結果呈陽性，不過目前她並沒有出現感染症狀，身體狀況良好，將遵循總統府醫療團隊的建議，專心待在總統官邸隔離和治療。
除了總統夫婦，包含巴西科技部長龐特斯（ Marcos Pontes ）、公民部長羅連佐尼（ Onyx Lorenzoni ）與教育部長黎貝洛（ Milton Ribeiro ），等人也都陸續宣佈確診新冠肺炎，目前巴西已有 5 名內閣官員感染。
截至發稿時間為止，新冠肺炎在全球已有 17219767 人確診、 671009 人死亡，其中巴西是僅次於美國的第 2 大疫區，已有 2610102 人染上新冠肺炎， 91263 人死亡。外界普遍認為，除了公衛和醫療水平偏低，巴西疫情失控，主因在於總統波索納洛在防疫上的失策。
波索納洛一直質疑新冠肺炎的嚴重性，並頻頻與希望嚴格實施防疫措施的地方官員對槓，認為新冠肺炎只是「小流感」，還在疫情期間多次舉辦集會，與支持者會面，引發爭議。結果他在本月初的病毒檢測結果呈現陽性後，除了不斷力推奎寧此種未被證明可用於新冠肺炎的藥物療效外，也曾當眾脫下口罩比讚說「我很好」，導致在場人士恐慌。現在夫妻倆雙雙染病，也再度凸顯巴西在抗擊新冠肺炎一事上的問題。
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