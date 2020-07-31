客製化口罩太有梗！超狂「120%」效果　真相釣出一票苦主

新冠疫情在全球持續肆虐，台灣雖啟動防疫新生活運動，但國外仍處在擔心疫情再度爆發的危急關頭，而針對這個「世紀瘟疫」，就連不習慣戴上口罩的國外民眾，也紛紛戴起了口罩保護自身。最近就有一名男子在網路上購買了「客製化口罩」，能講自己的大頭貼轉印到口罩上，照理說圖案應該要和臉部完美相符，他戴起來卻意外引來60多萬人的瘋狂大笑。

這位名叫Cameron Mattis的外國男子先前在網路上看到了能夠購買客製化的口罩，於是興奮的直接下訂，並上傳一張自己的大頭貼給賣家，讓他怎麼也沒想到的是廠商不小心把圖案印得太大，直到他收貨後戴上一看才發現不對，連忙上網討拍「好消息是我的口罩終於到貨了，壞消息是他們把我的臉印大了整整20%」。

▲戴上達到120%放大效用的口罩後，男子自拍卻被網友笑稱無違和。（圖／翻攝自推特@cameronmattis）

畫面一曝光讓立刻造成推特轟動，有超過63萬人在他的推文按讚，讓他瞬間登上推特熱搜排行。不但如此，在Cameron Mattis將他和人臉口罩的自拍PO上網後，不少「受害者」也紛紛浮出水面，貼出自己也拿到了「120%」的人臉口罩，又氣又好笑的「控訴」廠商，讓整串討論更加爆笑。

▲其他受害者也買了要價14.95美金（約新台幣454元）的人臉口罩。（圖／翻攝自推特@jrw3780）

事實上，他們所戴的人臉口罩材質都只是布料或是純綿，無法達到防疫效用，根據官網資料，消費者除了能客製化圖案外，還可以另外加購PM2.5的濾罩。不過仍有大批國外網友看到這些失敗的人臉口罩，紛紛在底下留言「我也想要一個」、「無違和啊」、「戴起來也太像迪士尼會出現的角色了」、「哪裡買的！我想做一個送我老爸」。（編輯：楊智傑）