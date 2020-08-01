香港疫情嚴峻向北京求援！港版方艙醫院將啟用

新冠肺炎第 3 波疫情在香港大爆發，導致公立醫院病床不敷使用，每天都有超過百名的確診者等待入院治療，香港醫院管理局上月 30 日宣布，將啟用位於亞洲博覽館的 1 號展館作「方艙醫院」，首波預計可以容納 500 張病床。
綜合陸媒《澎湃新聞》和港媒報導，由於疫情嚴峻，香港特首林鄭月娥已向中央請求協助，也獲得北京的積極回應，協助香港醫管局參考中國大陸、新加坡經驗，將香港亞洲博覽館原本用作演唱會的 1 號展館改裝成「社區治療設施」，即香港版的方艙醫院，最快 8 月 1 日就可啟用。
方艙醫院首階段提供 500 張病床給 18 至 60 歲、病情穩定的確診患者，整體估計能容納的床數為 2000 。
中國湖北武漢去年年底爆發疫情後，武漢市內共有 14 家陸續作為集中收治患者的「方艙醫院」，裡頭宣稱有充足血液、移動式電腦斷層、病毒核酸篩檢等，可提供病患品質良好的醫療服務；後來隨著當地疫情趨緩，武漢市的「方艙醫院」皆已陸續宣佈「休艙」。不過在遼寧大連等地，近期因為再度出現新冠肺炎本土病例，當地政府也組建了移動式方艙，提升核酸檢測能力。
除了中國大陸，由於新冠疫情在全球大流行，包含英國、美國在內的國家或地區，過去半年也都傳出改建閒置的展覽中心等地，用來收治大量新冠患者，以期能緩解瀕臨崩潰的醫院體系。
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