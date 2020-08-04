美政府緊盯中企　Zoom宣布「半退出」中國市場

美國政府日前因國家安全，開始審查中國企業「字節跳動」旗下的短影片應用程式 TikTok（抖音海外版），視訊會議平台 Zoom 有鑑於此，證實將會於 8 月 23 日終止所有在中國大陸地區的直接銷售業務，希望和中國保持適當距離。
Zoom 在美國時間 3 日宣布，將停止在中國大陸（除港澳地區）的直接銷售、線上訂閱，但使用者仍可以參與線上會議，Zoom 將在中國轉為合作夥伴模式，由數個當地企業提供 Zoom 技術服務，其中包括上海會暢通訊（ Bizconf Communications ）、矚目視訊會議（ Suiri Zhumu Video Conference ）和尚陽 Umeet（ Systec Umeet ）。
Zoom 視訊會議平台在新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情大流行期間，成為各企業進行視訊會議的熱門平台，甚至學校也採用 Zoom 進行線上授課。但 Zoom 的資安問題，以及創辦人袁征、企業與中國之間的關聯一直受到爭議。
《富比士》（ Forbes ）指出，早在 5 月 Zoom 就採取行動撤出中國市場，停止新用戶註冊，企業客戶只能夠透過 Zoom 授權的銷售代理進行註冊。 6 月 Zoom 因為應北京要求，禁止 3 個美國民權組織，舉行線上天安門廣場事件紀念活動，受到外界批評。
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