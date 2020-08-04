「亞洲小國」被疫情搞到快亡國！專家齊感嘆：政策都失敗

新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，不少國家身受其害，其中位於亞洲的黎巴嫩更因此面臨「亡國」危機，眾多專家一看當地現況也感嘆，「所有政策都相當失敗」。
綜合外媒報導，位於中東地區的黎巴嫩，事實上早已陷入數十年來最嚴重經濟危機與通貨膨脹，不過近期以來受到疫情影響加劇了此現象，除了企業大規模裁員、超市餐廳結束營業以外，連醫院都面臨倒閉威脅、金融機構也面臨崩潰，惡性通膨更加嚴重。
黎巴嫩總人口數為684萬左右，現在失業率高達25%、有1/3的人口處於貧窮線以下，街頭上的示威遊行不斷，大多是為了抗議政府部門無法提供穩定電力與食物、醫療資源等。昨（3）日剛辭職的黎巴嫩外交部長也語重心長烙下狠話，「缺乏遠見和醫院來實施結構改革，（黎巴嫩）可能會變成一個失敗的國家」。
目前黎巴嫩的現況，看在專家眼裡也是十分感嘆。華盛頓美國和平協會（US Institute of Peace）高級顧問雅庫比（Mona Yacoubian）就認為，「黎巴嫩危機可能引發許多難民流向歐洲，增加更多的動盪不穩定。他們正迅速向最壞的情況發展，成為東地中海的失敗國家」；另外卡內基主中東中心主任馬哈（Maha Yehia）則表示，「長期支持黎巴嫩的支柱正在崩潰，包括自由業、旅游業、金融服務業、以及中產階級正在消亡，如果繼續任由自生自面，它可能在幾個月內就會達到無法滿足公民需求的地步，比如燃料、電力、網路、甚至是基本的食物」。
這次也因為疫情關係，全世界陷入動盪，各國忙於處理自家的內政與防疫問題，黎巴嫩獲得的援助也比起過往少上許多。目前黎巴嫩唯一的機會被認為是「國際貨幣基金組織」（IMF）的救援計畫，然經過幾個月的談判仍毫無結果，只能繼續等待；截至8月4日為止，黎巴嫩新冠肺炎確診人數為5062人，65人死亡，1837人康復。（編輯：潘毅）
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