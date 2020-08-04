哆啦A夢同人漫畫作者「被道歉」　黃之鋒：白色恐怖！

▲禾野男孩的道歉聲明。（圖／翻攝自 Twitter）

▲黃之鋒臉書評論。（圖／翻攝自臉書）

▲評論全文（圖／翻攝自黃之鋒臉書）

▲黃之鋒從「哆啦AV夢」事件，探討政府對創作自由的限制。（圖／翻攝自黃之鋒臉書／Twitter）

中國微博插畫家「禾野男孩」以藤子‧F‧不二雄的作品《哆啦 A 夢》（舊譯「小叮噹」）進行二次創作作品《哆啦 AV 夢》，近日因為《哆啦 A 夢》動畫電影即將上映，在社群網路被製成各種梗圖瘋傳。「禾野男孩」的微博帳號因此被檢舉停權，並發表聲明道歉，表示希望維護健康的上網環境。「禾野男孩」透過推特（現已刪除文章）聲明，表示自己長期創作「獵奇題材」，低俗笑點為主，成人話題為輔，自認為不是個色情漫畫，但對於微博的影響深感歉意，向受影響的朋友致歉，並希望大家一同維護綠色健康的上網環境。前香港眾志秘書長黃之鋒在臉書發表評論，指出中國政府嚴禁網路傳播同志議題，「禾野男孩」因此在網路審查、政權打壓下「被道歉」，發表聲明無異於寫下悔過書。。「禾野男孩」是創作自由、資訊自由受到中共限制的例子。在《港版國安法》實行的香港，面對白色恐怖，黃之鋒鼓勵不要避而不談，更要聲援被清算的創作人。黃之鋒在臉書發文中，提及 2018 年的「天一同人事件」，耽美小說家「天一」因為二次創作金庸的同志耽美小說，在 2017 年被逮捕，安徽省蕪湖縣法院以「製作、販賣淫穢物品」判刑 10 年 6 個月，並處以罰金。天一創作的同人小說《攻佔》在網路上迴響熱烈，引起中國「國家掃黃打非辦公室」關注。之後，廣電總局出版品質檢測中心認定小說充斥著大量與性變態有關的暴力、虐待、侮辱等行為，內容「不堪入目」而定為「淫穢出版物」。據安徽省庭省紀錄，同人小說共賣出 6718 本，被認為是「販賣淫穢物品牟利」，庭審影片觀看次數當時逾 265 萬次，引起網路討論創作成人文學、LGBT 文學是否涉及犯罪。