美軍機E-8C首次夜間逼近廣東　7月統計航行任務高達67起

昨（ 5 ）日，SCSPI 於 Twitter 平台上更新資訊，指美軍一架 E-8C 指揮機，在 5 日晚間 9 時多從台灣南方海域往中國方向飛行，距離廣東最近 59.72 海浬（約 109.77 公里）。這是該戰略平台首次在夜間偵測到 E-8C 飛進廣東沿海。
SCSPI 指出，8 月受到颱風「辛樂克」、「哈格比」的影響，近期美軍在附近海域的偵查行動可能下降。在颱風影響逐漸削弱後，5 日偵測到美軍再次派出一架 P-8A、KC-135R 在台灣南部的巴士海峽、台灣東北方海域執行任務。
SCSPI統計，7 月份美國軍機執行任務的實際次數應該比 67 次更高，此外，美軍在 7 月 4 日、17 日於南海進行雙航母軍演時的行動，尼米茲號（ USS Nimitz ）和雷根好（ USS Ronald Regan ）搭在的 E-2D 飛機都沒有被列入計算。
該計劃在 5 月、 6 月分別偵測到美軍於南海航行 35 次、49 次，美國海軍、空軍皆參與航行任務，其中 7 成由美國海軍執行。P-8A 波賽頓海上巡邏機在 7 月參與了 29 次任務，根據資料，P-8A 主要功能為廣域海上監視（ BAMS ）、反潛戰（ ASW ）等。SCSPI 認為，7 月美軍除了更加頻繁執行任務，強度也大幅提升，至少13 架偵察機在非常規時間（晚間 8 時至凌晨 6 時）於南海航行。
此外，美國在中國近海 70 海浬內共進行了 9 次偵察飛行，其中 6 次距離中國小於 60 海浬，7 月 26 日最近的一次甚至距離僅 41 海浬（約 75 公里）。