中國、台灣雙重承認？美前外交官：較可能承認獨立的台灣

美駐北京使館徽章更動去掉「中國」引起中國網友熱議，質疑美國在衛生部長阿薩爾（ Alex Azar ）訪台期間「搞小動作」，疑似要承認台灣獨立。美國更動後 2 天發表說明，這是全球品牌計畫的一部分，駐緬甸仰光、駐辛巴威哈拉雷（ Harare ）、駐貝南柯多努（ Cotonou）大使館的徽章都做了類似更動。
據《自由亞洲電台》報導，曾於美國與中國華民國仍建交期間派駐台北的譚慎格，和前美國在台協會副處長葛天豪（ David Keegan ）都認為，「雙重承認」是外界過度解讀徽章的更動。
譚慎格表示，「我想，從美國的觀點來看，要美國正式承認中華民國代表中國，這是不可能了。對美國來說，有可能做的是，外交上正式承認一個獨立的台灣，或是台灣共和國。但在我看來，如果沒一場戰爭、或是非和平的方式，這幾乎不可能發生」。
葛天豪則認為，基於美中的 3 個公報與《台灣關係法》，美國在兩岸議題上傾向保持一貫的立場，沒有對「雙重承認」，或是「承認台灣」有新的倡議，希望兩岸問題「和平解決」。
葛天豪指出，在美中《上海公報》中，中國堅決反對任何在製造「一中一台」、「一國兩府」、「兩個中國」、「台灣獨立」和鼓吹「台灣地位未定」的活動；而美國的聲明則是「認識」（ acknowledge ）海峽兩岸中國人都認為只有一個中國，對「台灣是中國的一部分」不持異議，而不是「承認」（ recognize ）。
美國駐北京大使館