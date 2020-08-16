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中國、台灣雙重承認？美前外交官：較可能承認獨立的台灣

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-08-16 10:43:37update2020-08-16 10:47:54

▲美國前國務院官員、兩岸問題專家認為，美國比起承認兩個中國，更可能承認「獨立的台灣」但可能會經歷非和平的過程。（圖／翻攝自Pacific Council on International Policy）
▲美國前國務院官員、兩岸問題專家認為，美國比起承認兩個中國，更可能承認「獨立的台灣」但可能會經歷非和平的過程。（圖／翻攝自Pacific Council on International Policy）
美國駐中國大使館 10 日在微博、微信、臉書更改徽章照片，將原本徽章上的「北京・中國」字樣中的「中國」刪掉，只剩下北京。美國使館回應，這項改動是配合「美國駐全球使館品牌計畫」，但仍引起外界揣測美國可能「雙重承認」中華人民共和國、中華民國。前美國國務院官員譚慎格（ John J. Tkacik ）則認為，較可行的是美國在外交上正式承認一個「獨立的台灣」。

美駐北京使館徽章更動去掉「中國」引起中國網友熱議，質疑美國在衛生部長阿薩爾（ Alex Azar ）訪台期間「搞小動作」，疑似要承認台灣獨立。美國更動後 2 天發表說明，這是全球品牌計畫的一部分，駐緬甸仰光、駐辛巴威哈拉雷（ Harare ）、駐貝南柯多努（ Cotonou）大使館的徽章都做了類似更動。

▲（圖／翻攝自網路）
▲美國駐北京大使館更動徽章，引起中國網友熱議。（圖／翻攝自網路）
據《自由亞洲電台》報導，曾於美國與中國華民國仍建交期間派駐台北的譚慎格，和前美國在台協會副處長葛天豪（ David Keegan ）都認為，「雙重承認」是外界過度解讀徽章的更動。

譚慎格表示，「我想，從美國的觀點來看，要美國正式承認中華民國代表中國，這是不可能了。對美國來說，有可能做的是，外交上正式承認一個獨立的台灣，或是台灣共和國。但在我看來，如果沒一場戰爭、或是非和平的方式，這幾乎不可能發生」。

葛天豪則認為，基於美中的 3 個公報與《台灣關係法》，美國在兩岸議題上傾向保持一貫的立場，沒有對「雙重承認」，或是「承認台灣」有新的倡議，希望兩岸問題「和平解決」。

葛天豪指出，在美中《上海公報》中，中國堅決反對任何在製造「一中一台」、「一國兩府」、「兩個中國」、「台灣獨立」和鼓吹「台灣地位未定」的活動；而美國的聲明則是「認識」（ acknowledge ）海峽兩岸中國人都認為只有一個中國，對「台灣是中國的一部分」不持異議，而不是「承認」（ recognize ）。

▲前美國國務院官員譚慎格（
▲前美國國務院官員譚慎格（ John J. Tkacik ）（圖／翻攝自 US. China Business Intelligence）
 

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美國駐北京大使館

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