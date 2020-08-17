北京新發地將全面恢復營業　不再開放零售

綜合新華社、央視網報導，北京市今天下午舉行新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作記者會，豐台區委常委、區政府常務副區長周新春在會中作上述宣布。
他表示，新發地主市場鐵路以南區域將於8月15日正式對外開放營業，將恢復市場正常時期果蔬交易量的60%；以北區域計劃於9月10日前正式對外開放營業，實現全面復市，屆時果蔬供應能力將達到歷史同期水平。
周新春提到，新發地市場將全面取消零售功能，不再向個人消費者開放，堅持批發屬性。
同時，新發地建立完成市場智慧管理系統，透過實名認證方式，推行「賣方註冊制，買方會員制」，買賣雙方在「北京新發地」或「新發地」微信公眾號上註冊，通過驗證後才可進入市場交易。
周新春表示，為保障好周邊居民日常生活，在市場外新設的1000平方公尺的便民菜市場，已於7月31日對外正式營業，可減少中間環節，嚴格控制農產品價格。同時，新發地所屬77家便民菜店，164輛社區蔬菜直通車也推動全面復市，保證社區居民蔬果的充足供應，價格平穩。
北京市新發地批發市場是一座歷經30多年發展而形成的超大型農畜水產市集。根據公開資料，如今占地面積達1520畝（約101公頃），建築總面積近21萬平方公尺，供應著北京近9成的食品。
近10年來，新發地批發市場開始將業務向產地及零售端雙向延伸，且向外省拓展業務。在中國大陸建立了總面積300多萬畝的農產品基地，以及16個下游分市場，遍及包括赤峰、保定、高碑店、日照、亳州、資中、蘭考等外省產銷重地。（編輯：繆宗翰/邱國強）1090813