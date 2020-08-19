北戴河會議落幕？習近平首次赴安徽視察洪災被批「作秀」

《新華社》報導習近平 18 日先後來到阜陽市阜南縣王家壩閘、紅亮箱包有限公司、蒙窪蓄洪區曹集鎮利民村西田坡莊台，察看淮河水情，走進田間地頭，了解當地防汛救災和災後恢復生產等情況，看望慰問受災群眾。報導強調，習近平總書記一直牽掛著安徽發展，十八大以來，曾深入安徽多地考察調研。
進入梅雨季以來，安徽地區降下多次強降雨，16 個城市逾 840.2 萬人受災，農作物面積收災 986 千公頃，直接經濟損失 329.9 億元（人民幣），安徽擁有千年歷史的「鳳凰古城」也泡在水中。近日隨著雨帶北移，安徽的洪災已經有所消退，中國官媒釋出的照片上，安徽天氣看起來很好、風和日麗。習近平此時現身勘災，中國社群外也有推特網友批評習此時勘災是「作秀」。
被開除黨籍的中共中央黨校退休教授蔡霞表示，黨內希望換掉習近平的聲音早已成為普遍想法，但蔡霞認為，習近平一方面將人「打散」，一方面密集監視黨員社交活動，中共目前基本上沒有力量把習換下來。對於今年北戴河會議，民運人士陳破空認為，官媒對習近平的稱呼一致為「總書記」，代表中共回到「集體領導」的模式，未來可能逐步讓習退出。
《看中國》則認為，今年北戴河會議期間，習近平、栗戰書、汪洋三個常委的親屬在香港豪宅資產被《紐約時報》曝光，加上內有疫情洪災問題、外有美中關係惡化，權力鬥爭傳聞更甚以往。有觀點認為，習近平仍牢牢掌握黨政軍大權，即使有部分人不滿，也難以撼動其地位，北戴河會議的結果仍需要時間觀察。