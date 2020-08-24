反對派領袖疑遭下毒重病 俄警方自曝嚴密監控他

納瓦尼（Alexei Navalny）長期反抗俄國總統蒲亭，並提倡反貪腐。日前他在西伯利亞多木斯克市（Tomsk）喝了一杯茶後開始身體不適。他搭乘的飛機原本預計飛往莫斯科，途中緊急於西伯利亞鄂木斯克市（Omsk）降落。
「莫斯科少共報」（Moskovsky Komsomolets）的報導指出，納瓦尼在飛機上倒下之前，曾遭聯邦安全局（FSB）便衣人員跟蹤，而且他的一舉一動都被人用閉路電視監視。
路透社報導，44歲的納瓦尼昨天乘坐救護飛機轉送德國治療。他離開鄂木斯克時處於昏迷狀態，而柏林的夏里特醫院（Charite hospital）尚未說明他的情況。
莫斯科少共報引述安全機構消息人士，以時間軸說明納瓦尼在發病前的西伯利亞旅程，甚至還提到納瓦尼團隊在當地下訂的飯店房間數量，以及納瓦尼選擇不睡在以他名字預訂的那間房。
報導並指出，警方監視人員還因為納瓦尼的支持者叫了外帶壽司，發現有支持者替納瓦尼租了一間公寓。
英國「衛報」（The Guardian）報導，當局洩露消息給報社，似乎是要顯示納瓦尼不是在多木斯克市被下毒，卻也同時揭露執法單位有多詳細監控他的行動。
莫斯科少共報寫道：「安全單位傾向認為，如果確實發生下毒相關事件，那麼可能是在機場或飛機上發生的。」
「他在這座城市的行動和接觸對象，都被徹底研究。」
納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）則告訴衛報：「我們知道我們被人跟蹤，每次亞歷塞依（納瓦尼）到這些區域出差時都是這樣。所以這些細節一點都不讓我們驚訝。」
「令人驚訝的是，他們決定這麼若無其事地公開，好像跟蹤平民，甚至是從超市索取他們的單據，沒什麼大不了。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090823