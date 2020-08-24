🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 國際

反對派領袖疑遭下毒重病 俄警方自曝嚴密監控他

中央社
calendar_today2020-08-24 05:44:42update2020-08-24 05:45:02

▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（ Alexei Navalny ）， 19 日驚傳意識不清被送入加護病房，他的發言人透露，納瓦爾尼很可能是飲用了飛行過程中機上的茶水而中毒。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（ Alexei Navalny ）， 19 日驚傳意識不清被送入加護病房，他的發言人透露，納瓦爾尼很可能是飲用了飛行過程中機上的茶水而中毒。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯一家小報引述執法單位消息人士報導，克里姆林宮的批評者納瓦尼20日在西伯利亞突發重病的前幾天，受到警方嚴密監控。納瓦尼的盟友相信他是被人下毒。

納瓦尼（Alexei Navalny）長期反抗俄國總統蒲亭，並提倡反貪腐。日前他在西伯利亞多木斯克市（Tomsk）喝了一杯茶後開始身體不適。他搭乘的飛機原本預計飛往莫斯科，途中緊急於西伯利亞鄂木斯克市（Omsk）降落。

「莫斯科少共報」（Moskovsky Komsomolets）的報導指出，納瓦尼在飛機上倒下之前，曾遭聯邦安全局（FSB）便衣人員跟蹤，而且他的一舉一動都被人用閉路電視監視。

路透社報導，44歲的納瓦尼昨天乘坐救護飛機轉送德國治療。他離開鄂木斯克時處於昏迷狀態，而柏林的夏里特醫院（Charite hospital）尚未說明他的情況。

莫斯科少共報引述安全機構消息人士，以時間軸說明納瓦尼在發病前的西伯利亞旅程，甚至還提到納瓦尼團隊在當地下訂的飯店房間數量，以及納瓦尼選擇不睡在以他名字預訂的那間房。

報導並指出，警方監視人員還因為納瓦尼的支持者叫了外帶壽司，發現有支持者替納瓦尼租了一間公寓。

英國「衛報」（The Guardian）報導，當局洩露消息給報社，似乎是要顯示納瓦尼不是在多木斯克市被下毒，卻也同時揭露執法單位有多詳細監控他的行動。

莫斯科少共報寫道：「安全單位傾向認為，如果確實發生下毒相關事件，那麼可能是在機場或飛機上發生的。」

「他在這座城市的行動和接觸對象，都被徹底研究。」

納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）則告訴衛報：「我們知道我們被人跟蹤，每次亞歷塞依（納瓦尼）到這些區域出差時都是這樣。所以這些細節一點都不讓我們驚訝。」

「令人驚訝的是，他們決定這麼若無其事地公開，好像跟蹤平民，甚至是從超市索取他們的單據，沒什麼大不了。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090823

關鍵字

警方 中毒 監控 反對派領袖 俄羅斯

NOW民調中心

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

彰化萬人血清檢測報告突喊卡　縣府證實：尊重專業

彰化萬人血清檢測報告突喊卡　縣府證實：尊重專業

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽