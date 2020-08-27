南韓新增441例創半年新高！醫界堅持罷工　恐釀抗疫破口

《韓聯社》

《中央日報》

南韓醫界在 8 月初亦曾舉辦過遊行，要求政府改善其工作條件，讓他們能有個更安全的環境來治療病患，但未得到令他們滿意的答覆；現在又有

醫界認為，此舉只會降低錄取標準、增加競爭，也對各地醫療基礎建設差距縮減沒有幫助。