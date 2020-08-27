🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 國際

南韓新增441例創半年新高！醫界堅持罷工　恐釀抗疫破口

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-27 10:38:46

▲南韓新冠肺炎疫情反彈，在抗疫的關鍵時刻，南韓醫界和政府，卻因醫學院擴大招生政策、醫療人員工作環境改善等因素互槓，引發醫生們的罷工罷診潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲南韓新冠肺炎疫情反彈，在抗疫的關鍵時刻，南韓醫界和政府，卻因醫學院擴大招生政策、醫療人員工作環境改善等因素互槓，引發醫生們的罷工罷診潮。（圖／美聯社／達志影像）
南韓的新冠肺炎疫情持續延燒，逐漸從首都圈擴散至全國，雪上加霜的是，南韓醫界在此時因為不滿南韓政府的醫學院擴大招生政策，於昨（ 26 日）發起第二階段罷工，即使政府已下達回到工作岡位的命令，但醫界尚無明確讓步，只說待政府政策有改善，罷工行動就會停止。

綜合《韓聯社》《中央日報》等韓媒報導，南韓中央防疫對策本部 27 日公布，截至當天 0 時，南韓又新增 441 例新冠肺炎（ COVID-19 ）的確診病例，創 3 月初以來的歷史新高，也使得南韓累積確診人數來到 18706 例。

南韓實習醫生協會表示，針對政府下達恢復工作的命令，實習醫生只會以志願服務的形式參與病毒的篩檢診療，並計劃針對政府的命令展開第 5 次年輕醫生行動，包含集體遞辭呈、拒絕參與實習醫師資格考等等。

根據南韓政府規定內容，違反令者將被處以 3 年以下有期徒刑或 3000 萬韓元的罰金，並被暫停從醫資格 1 年以下；如果因違反《醫療法》被處以有期徒刑以上刑罰，則可能被吊銷醫生執照。對此南韓醫協會長則在 26 日表示，政府的有關命令否定了醫生參加集體活動的權利，屬於違憲的鎮壓行為，會透過違憲訴訟等方式讓南韓政府收回成命：「只要有 1 個人被處理，我們就會通過無限期大罷工，進行堅決抵抗」。

然而，雖然雙方立場堅定，但也各自留下一點談判的空間，文在寅總統表示會持續與南韓醫療界進行對話，南韓醫協也聲稱願圍繞各種可能性與政府進行對話。南韓實習醫協會長朴智鉉（音譯）透露，雖然目前罷工活動會持續，但只要政府同意全面取消擴招計劃，集體罷工就隨時可以停止。

南韓醫界在 8 月初亦曾舉辦過遊行，要求政府改善其工作條件，讓他們能有個更安全的環境來治療病患，但未得到令他們滿意的答覆；現在又有醫學院擴大招生政策，南韓醫界認為，此舉只會降低錄取標準、增加競爭，也對各地醫療基礎建設差距縮減沒有幫助。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

醫界罷工 政府命令 南韓 新增病例 新冠肺炎

NOW民調中心

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

繼續作答
喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

繼續作答

想看更多

[PR]川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

萬人血清結果出爐　葉彥伯：台灣社區很安全

萬人血清結果出爐　葉彥伯：台灣社區很安全

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

[PR]讓你心底發寒　台灣十大鬼屋介紹

讓你心底發寒　台灣十大鬼屋介紹

[PR]爸媽準備好了沒? 兒童安全座椅9/1新制上路 「轉一下」就免於最高罰款3000元！

爸媽準備好了沒? 兒童安全座椅9/1新制上路 「轉一下」就免於最高罰款3000元！

[PR]超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

[PR]曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]日本結婚冷知識／日本婚禮不能和父母同桌嗎？台日婚禮細節大不同

日本結婚冷知識／日本婚禮不能和父母同桌嗎？台日婚禮細節大不同

[PR]李佳穎、吳姍儒分享夏日瘦身飲品　「減肥成功就是這樣喝的」

李佳穎、吳姍儒分享夏日瘦身飲品　「減肥成功就是這樣喝的」

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽