南韓新增441例創半年新高！醫界堅持罷工　恐釀抗疫破口

綜合《韓聯社》、《中央日報》等韓媒報導，南韓中央防疫對策本部 27 日公布，截至當天 0 時，南韓又新增 441 例新冠肺炎（ COVID-19 ）的確診病例，創 3 月初以來的歷史新高，也使得南韓累積確診人數來到 18706 例。
南韓實習醫生協會表示，針對政府下達恢復工作的命令，實習醫生只會以志願服務的形式參與病毒的篩檢診療，並計劃針對政府的命令展開第 5 次年輕醫生行動，包含集體遞辭呈、拒絕參與實習醫師資格考等等。
根據南韓政府規定內容，違反令者將被處以 3 年以下有期徒刑或 3000 萬韓元的罰金，並被暫停從醫資格 1 年以下；如果因違反《醫療法》被處以有期徒刑以上刑罰，則可能被吊銷醫生執照。對此南韓醫協會長則在 26 日表示，政府的有關命令否定了醫生參加集體活動的權利，屬於違憲的鎮壓行為，會透過違憲訴訟等方式讓南韓政府收回成命：「只要有 1 個人被處理，我們就會通過無限期大罷工，進行堅決抵抗」。
然而，雖然雙方立場堅定，但也各自留下一點談判的空間，文在寅總統表示會持續與南韓醫療界進行對話，南韓醫協也聲稱願圍繞各種可能性與政府進行對話。南韓實習醫協會長朴智鉉（音譯）透露，雖然目前罷工活動會持續，但只要政府同意全面取消擴招計劃，集體罷工就隨時可以停止。
南韓醫界在 8 月初亦曾舉辦過遊行，要求政府改善其工作條件，讓他們能有個更安全的環境來治療病患，但未得到令他們滿意的答覆；現在又有醫學院擴大招生政策，南韓醫界認為，此舉只會降低錄取標準、增加競爭，也對各地醫療基礎建設差距縮減沒有幫助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。