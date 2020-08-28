越南移工二代逆轉人生　他靠披薩從零成億萬富翁！

張緯在24歲時決定辭掉穩定的金融業工作，開始投資並開張1間達美樂披薩（Domino’s Pizza branch）分店。根據當地媒體報導，他的投資原因為他對該披薩品牌的熱愛和代理商業策略。
「一開始我對創業一無所知，這是我一生做過最好的決定。」張緯說，而他所有的資金來源都是他高收入且穩定的金融業工作，當時他也為自己買了不少高獲利的投資組合。他的同事在他決定去創業時，甚至挽留過他，並且建議他不要去冒創業的高風險。
「我後來都沒有機會跟他們說我創業的第一年，我就賺了在銀行工作的雙倍薪資以上的錢。」張緯笑著說。在披薩店獲得巨大成功後，他在2013年於卡巴瑪塔 (Cabramatta)開張一間健身房。該地區被廣泛視為擁有澳大利亞最大越南社區的地方，且有不少商業辦公室群聚。接下來的幾年他持續購買房地產和拓展新市場。
後來房地產市場出現問題，迫使張緯拋售部份資產和企業。在尋覓新業務時，這名年輕的企業家決定稍微休息一下，從繁忙的日常中脫離，前往亞洲旅行，例如前往香港去探訪親戚。沒想到他在旅行時又挖掘出新商機，有一天他注意到他的一些男性朋友們開始有禿頭的跡象。
經過一段時間的研究和調查，他在今年三月推出「 Hair Folli 」品牌，專門促進頭髮生長。但在推出時他已做好心理準備，由於新型冠狀肺炎疫情，他很有可能會賠錢。「沒想到最初幾週銷售量逐步上漲，而且因為是網路電商的關係，完全不受到商店被勒令暫時歇業或政府防疫措施的影響。」
隨著他腦袋中逐步發想的創新企劃，他的生髮水品牌還會在明年推出更多新產品，並且主打蓬勃發展中的亞洲市場。依照目前的營業額推估，他的生髮水公司到2021年的營業額將會達到500萬澳幣（359萬美元，約1億台幣）。
在成功踏足澳洲市場和亞洲市場後，張緯透露下一步是進軍美國市場。「我期望能建立長遠的企業，為消費者帶來更美好的生活時，也順便盈利，才是雙贏。」除此之外，張緯表示他目前極度渴望新人才注入，他認為團隊力量遠勝過個人。「這也是為什麼我公司花費巨資在員工教育和培訓，我認為團隊強能夠賺更多錢，光靠我一個人絕對是不能取得商業上的巨大成功的。」
另外他相信心理健康比賺多少錢還重要，因此他現在都會向員工精神喊話和鼓勵大家，陪伴員工們一起度過工作的艱難時刻。
而從沒有什麼資產一舉達到上億元身價，張緯將一切的成就歸功於父母的努力。「我的父母來到澳洲時一無所有，他們都花很多時間在工作上，以至於我幾乎不太常看到他們。」他說。「聽完爸媽年輕時奮鬥的故事，讓我更想努力工作去證明一切是有回報的，同時希望能創建良好的企業回饋給讓我們有機會翻身的澳洲。」
「人們總是只看到結果，我有好多年都沒有時間和力氣在社群平台發文，我當時甚至沒有社群平台。過去整整10年來，我都一股腦地埋首工作中，才有了今日。」張緯說。現在有閒又有錢的他，開始會在社群平台分享自己的致富之路、心路歷程和生活近況，文章內容宛如人生導師，樂觀而正向。