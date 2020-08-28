泰版皮卡丘竟是牠！貓奴飼主曝變色背後原因

泰國一名愛貓人士近日分享自己為了治療被真菌感染的貓咪，用薑黃塗抹貓咪後不小心將原先雪白的貓變成亮黃色。網友們看到臉書上的照片後紛紛表示小貓被上了薑黃後，看起來就像真「人」版的皮卡丘，十分可愛。

▲圖／取自推特 @IsskndarAriffin–Photo credit @DakucingKu

據當地媒體報導，貓咪飼主Thammapa Supamas表示一開始發現雪白色的貓身體上似乎有被感染，採取較為傳統但安全的治療方式，將整隻貓塗抹薑黃以確保沒有遺漏任何有可能遭受感染的部位。

▲圖／(左)取自臉書@mycatYellow/(右)取自推特 @IsskndarAriffin/Photo credit @DakucingKu

雖然薑黃富有薑黃素可以消毒、消炎，然而使用過後因其顏色較為鮮豔，容易附著在使用者身上。

▲圖／取自推特 @IsskndarAriffin/Photo credit @DakucingKu

貓咪的新造型引發網友熱議，許多人紛紛在照片下表示「貓咪真的太像皮卡丘了！」，而熱心的網友也特別為貓咪P圖，使他瞬間成為泰國版皮卡丘。

▲圖／取自臉書@mycatYellow