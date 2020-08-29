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里昂傳重大搶案！運鈔車載著3億現金　剛駛離銀行就被劫

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-29 14:46:32

▲法國東南部城市里昂，當地時間週五早上驚傳運鈔車遭武裝份子攻擊，搶走 900 萬歐元，所幸大部分款項都已追回，也無保全人員因此傷亡。（圖／翻攝自 France3-regions 網站）
▲法國東南部城市里昂，當地時間週五早上驚傳運鈔車遭武裝份子攻擊，搶走 900 萬歐元，所幸大部分款項都已追回，也無保全人員因此傷亡。（圖／翻攝自 France3-regions 網站）
法國東南部城市里昂，當地時間週五早上驚傳重大搶案， 1 輛運鈔車剛駛離銀行就被數名武裝份子攻擊，劫走總額高達 900 萬歐元（約新台幣 3.15 億元）的現金，據信是法國自 2009 年以來金額最大的搶案，所幸無人傷亡，大部分款項隨後也被尋回。

根據法國媒體報導，當天上午 9 點左右， 1 輛載著鉅款、隸屬魯密斯（ Loomis ）保安公司的運鈔車，剛從法蘭西銀行（Bank of France）位於里昂的 1 間分行開走，就遭到數名武裝搶匪攻擊。搶匪用 2 台車前後堵住了運鈔車的去路，並威脅司機把錢交出，得手後迅速逃離現場，當地警方後來在附近發現搶匪使用的 2 台車輛都被燒毀並遺棄。

魯密斯執行長特雷希（ Michel Tresch ）告訴當地傳媒，雖然這起膽大妄為的搶案就發生在里昂市中心，但幸好運鈔人員都沒有傷亡，大部分現金也都被追回。報導並指出，這起事件應為法國自 2009 年的穆蘇林（ Toni Musulin ）搶案以來，金額最大的類似搶案，當時身為保全公司運鈔車司機的穆蘇林，趁著職務之便，從法蘭西銀行劫走 1160 萬歐元（約新台幣 4 億元）， 10 天後他在摩洛哥向當地警方投案並被送回法國受審，於 2013 年 9 月被判刑，大部分贓款都有尋獲，僅少部分下落不明。

魯密斯工會的成員表示， 3 名護鈔人員受到極大的驚嚇，已安排他們接受心理治療。魯密斯保全公司在法國當地已遭遇數次搶劫或盜竊事件，除此以外， 2017 年 5 月在瑞士， 1 輛魯密斯的車輛也曾被盜走價值 3500 萬歐元的現金、鑽石和金塊。

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法國 里昂 運鈔車 搶劫 3億台幣

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