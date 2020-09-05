美智庫影像：北韓疑似準備潛射彈道飛彈試射

路透社報導，CSIS指出，北韓新浦（Sinpo）造船廠的影像顯示，有好幾艘船停在船塢，其中一艘與先前將潛射測試用平底船拖出海的船隻類似。
中心表示，這個活動「疑似準備要利用潛射測試平底船試射北極星3型（Pukguksong-3）潛射彈道飛彈，但尚未最終確認」。
北韓去年10月宣稱已成功從海上試射新型潛射彈道飛彈「北極星3型」，作為遏制外部威脅及加強自衛的一環。
報導說，美國總統川普將於今年11月大選尋求連任，北韓若在美國選前試射飛彈，將凸顯川普在北韓政策上缺乏進展。美國國務院或國防部尚未就這個智庫的報告置評。
川普今天稍早在記者會上再度讚揚他和北韓的關係，並表示他上次當選時，外界預測他上任一週內便會和北韓開戰，但事實證明並非如此。他說：「這段時間彼此處得很好，我們沒有開戰。」
川普先前堅稱，北韓自2017年以來沒再發射洲際彈道飛彈及核試，全拜他的外交成功所賜，川普也試圖淡化那段期間北韓多次試射短程飛彈的重要性。
美國智庫「北緯38度」（38 North）本月2日公布衛星影像顯示，儘管北韓境內正實施2019冠狀病毒疾病（COVID-19）相關限制，仍有大量士兵和車輛在為大型閱兵集結預演。
外界普遍預料北韓將於10月舉行大型閱兵，以紀念朝鮮勞動黨建黨75週年。一些分析家認為，北韓可能會一如以往展示新型飛彈。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1090905