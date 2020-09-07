中共7月宣佈「整頓」政法系統　近2個月35名高官相繼落馬

據英媒報導，周永康在 2013 年落馬，2017 年十九大會議上，王岐山領導的中央紀律檢查委員會工作報告指控，周永康、薄熙來、郭伯雄、徐才厚等人是「野心家、陰謀家」為重大政治隱患。
今年 7 月 8 日習近平的舊部、中央政法委員會秘書長陳一新再次宣佈整頓試點啟動，要求 2 年內完成政法系統的全面，表示清除政法隊伍中的「害群之馬」是這場運動的首要任務，並提出對政法系統的「刮骨療毒式的自我革命」，要求清查「對黨不忠誠不老實」的雙面人。
整頓運動啟動後，中國各地政法官員、警界「老虎」被調查、免職或是被提起公訴，包括 7 月 13 日整頓行動首個落馬的正廳極官員江蘇省檢察院原黨組副書記、副檢察長嚴明、省部級高官上海市前公安局局長龔道安、處級官員安徽潁上縣副縣長、公安局局長李光亮。
至 2020 年 8 月，中國公安已有 3 位重量級高官落馬，公安部副部長孫力軍、重慶市公安局長鄧恢林、上海市公安局長龔道安。其中，龔道安 8 月 18 日因「涉嫌嚴重違紀違法」被查，成為 2012 十八大習近平上台以來，上海市被調查的「第三虎」。
龔道安在調查周永康時，曾受中共前政法委書記孟建柱指揮，負責偵查工作，而孫力軍、鄧恢林也是在整治周永康時有功，受到孟建柱賞識、提拔至中央任官。龔道安和孫力軍、鄧恢林在周永康落馬後，成為政法界新貴。外界根據龔、孫等人紛紛「落馬」推測，當局針對的其實是孟建柱。
龔道安被捕的過程充滿戲劇性，據《亞洲週刊》，8 月 17 日，龔在荊州老家上墳並看望兄弟姐妹，晚上在老家即被中紀委人員帶走。被捕幾天前（ 8 月 14 日），他才在武漢市學習考察，湖北公安廳新任廳長徐文海全程陪同；還參加中共湖北省委書記、前上海市長應勇的晚宴。