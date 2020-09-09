泰國總理雙胞胎女兒怒了！列十點聲明欲提告網友

國防部長助理委員兼法律辦事處律師阿披汶替巴育女兒姊妹花Ploy及Plun提告，於2日抵達警察署，表示無論是個人還是群體，只要散播不實消息都觸犯刑法條例和電腦法，需要警方介入調查所有網友的身份。
據悉，欲起訴的事件發生在8月23日，在推特上瘋傳的「追蹤巴育孩子」的貼文，內容中提到其雙胞胎女兒不但貪汙國家錢財，成績還很爛於是必須去國外念書，還躲在澳洲逍遙自在，要求各界調查倆人的銀行帳戶。
巴育的雙胞胎女兒過往一向相對低調，總理夫婦雖然經常出現在媒體前，但很少提及子女，而這對雙胞胎女兒則在1年前選擇進入演藝圈打拼，分鱉擔當樂團的吉他手和貝斯手。曾經接受採訪表示14歲就開始玩音樂，那時聽到英國經典天團披頭四的音樂後就對音樂深深著迷，倆人開始買專輯、收藏，並且玩起音樂，而雙親都十分支持，除了送倆人去學音樂，也在家裡打造音樂室供姊妹倆朝夢想前進。
而如今被捲入抗議事件，而遭到網友的指控，雙胞胎女兒提出的十點聲明如下：
- 倆人從來沒有改變過姓名，並沒有為了躲避父親洗錢案而跟隨母姓之情事
- 倆人一直都居住在泰國
- 倆人從未去過澳洲留學，只有小時候去旅行過一次
- 倆人小學和中學就讀於朱拉隆功實驗學校，成績0和3.96，大學畢業於朱拉隆功傳播藝術學院，有學士學位證明，且都獲得二等榮譽
- 倆人並沒有攻讀碩士學位，而且考試從來沒有不及格
- 倆人不曾在英國或任何一個國家長期居住過，上一次去英國是2015年，且使用旅遊簽都住在飯店裡，被指控居住在英國由富豪購置的豪宅完全子虛烏有
- 關於轉移父親金錢到國外帳戶洗錢，倆人表示從未有國外銀行帳戶
- 父親在2014年開始擔任總理職位時，早就向國家反腐委員會公開倆人的帳戶，其中的錢財僅是售賣爺爺土地所得，絕非被造謠的父親為了洗錢而轉入的金錢
- 至於為何網路上沒有倆人的生活照片，那是因為倆人沒有任何社交軟體，也都不會出現在朋友照片裡，朋友也懂得避嫌不聲張，都是怕遭人惡意造謠和冒用
- 還有之前不公開個人訊息，是因為倆人不需要從父親那裏得到任何特權或利益，而且倆人完全不想要因此而成為社會焦點，如果有人說她們的一切都是父親給的和幫忙開後門的，那都是假的。
泰國南隆警少則表示會受理該案，並且會以證據去查看這些網友觸犯哪些法律條例，並且成立委員會聯合多個部門調查，屆時再給大眾一個明確說法。他更提到雖然要處理受到民眾如此關心的案件，但他沒有壓力，且是第一次得知總理倆位女兒的姓名，因倆人鮮少出現在媒體前。