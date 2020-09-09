超霸氣！泰國女星撒錢贊助示威　年輕人好感度爆棚

泰國反政府、反皇室示威遊行越演越烈，隨著多名抗議人士被捕，示威者都做好與官方長期抗戰的準備。通常，遇上社會運動或政治風波時，民眾情緒激昂、對立深化，演藝界的藝人為了不惹怒任何一方皆避之唯恐不及，深怕被捲入風波之中而影響個人事業。不過，在泰國，卻有一位女演員Intira Sai Charoenpura不怕遭到政府打壓制裁，不僅大力聲援抗議民眾，更自掏腰包撒錢贊助示威運動，也因此讓她在年輕人之間好感度直線上升。

小名為Sai的泰國女星出生演藝世家，13歲就出道的她演技功底深厚，曾在90年代出演多部經典電影而打下知名度，後來更玩過音樂，並推出個人專輯。現在39歲的她逐漸淡出螢光幕，作品較少，轉創立自有咖啡連鎖品牌，成為一名女性企業家。





從這場示威運動爆發以來，Sai便不間斷地提供協助，包括捐錢給相關社運組織、提供在一線與警方抗戰的學生們電扇、流動廁所、口糧、零食、醫療急救用品等物資，更會前往現場加入活動與民眾一同表達訴求。他也經常在臉書上發文提供相關示威活動的資訊，號召民眾勇敢加入行動，並在個人的廣播節目上討論與示威相關的話題。





「雖然我能提供的協助有限，但只要我一天是泰國公民，政治便不能與我的生活分割」。她指出：「不然，人們會以為明星不能參與政治、發表政治言論，這是錯的」。





在泰國，演藝界主流藝人多為保守建制派，多不想惹怒政府，因此在此次示威活動中鮮少有主流明星出來發表意見。Sai也透露，她直言支持示威的言行已經讓許多保守派的藝人朋友疏遠她。她表示：「有人說，明星藝人談政治要付出的代價太高，但其實每個人都是要失去些什麼的」。





她說道，在泰國從事社運、投入示威活動往往很難被接受，反而經常被認為是在「胡鬧」。因此，許多年輕示威者都覺得自己被誤解、扭曲，而感到特別孤單。她說：「我希望孩子們能夠知道，還是有大人理解他們，並願意與他們一同奮戰」。



