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泰妃出獄國王專機直送德國　泰網友「梗圖迷因」瘋狂嘲諷

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-09-13 12:54:47

▲泰國王妃詩妮娜破格封妃、罷黜被關，出獄再敗部復活的真實經歷宛如戲劇。（圖／翻攝自SCMP）
▲泰國王妃詩妮娜破格封妃、罷黜被關，出獄再敗部復活的真實經歷宛如戲劇。（圖／翻攝自SCMP）
泰國王妃詩妮娜（ Sineenat Wongvajirapakdi ）2019 年打破近代泰國 87 年來的一夫一妻制度，封為泰王妃，但短短 86 天即遭到罷黜、鋃鐺入獄，今年詩妮娜服刑結束竟成功「敗部復活」，泰王瓦吉拉隆功（ Maha Vajiralongkorn ）馬上派出專機將詩妮娜接至德國，並恢復其皇室身份、軍銜。

詩妮娜驚心動魄的「宮鬥」過程震驚海外媒體，也加深泰國內部不滿王室干涉軍權、為所欲為的舉止。泰國近日爆發自 2014 年以來規模最大的反政府抗議活動，民眾希望國家能夠落實民主化，同時提出泰國王室改革的訴求。泰國媒體報導，一些泰國抗議者用梗圖、迷因（ meme ）諷刺泰國王的行為。

2016 年曾因「不敬（王室）」被捕入獄的泰國的人權活動家 Jatupat Boonpattararaksa 也在個人臉書照片上加上「完好無損」（ unblemished，มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง）諷刺詩妮娜出獄後，獲得泰王恩寵像是什麼事都沒發生過一樣。這張圖也被泰國抗議者使用，控訴泰國團體才該是無罪的人。

▲（圖／翻攝自臉書）
▲泰國的人權活動家 Jatupat Boonpattararaksa臉書更新照片，諷刺同樣犯下「不敬王室」罪名的詩妮娜像沒事一樣繼續當王妃。（圖／翻攝自臉書）
上次用大量梗圖對戰中國網友的泰國網友再次發揮創意，在推特上創作迷因，有泰國人改編有泰籍成員 Lisa 的韓國團體 BLACKPINK 歌曲 How you like that 成「 Ha you like dad 」（泰國人將國王、王后稱為國父國母）；或是以戲劇《後宮甄嬛傳》調侃王妃事件。一些泰國人稱自己為「狗」，意指自己介於一對情侶之間，建議在兩人吵架時分手，但對方卻總是復合。除了迷因，還有人創作名句「如果一個人想要見面，在路的尾端只會找到德國」。

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▲泰國網友貼出抗爭的學生團體照片。（圖／翻攝自 Twitter）
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▲泰國網友貼出《甄嬛傳》短片諷刺時事。（圖／翻攝自 Twitter）
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▲泰國網友製作梗圖，諷刺詩尼娜的回歸。（圖／翻攝自 Twitter）
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▲泰國網友貼出上課時的內容，指這些不是荒謬的事跡不是虛構，是真實發生的。（圖／翻攝自 Twitter）
 

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泰國王室 詩妮娜 泰國梗圖 泰國迷因 泰國國王

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