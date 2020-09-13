泰妃出獄國王專機直送德國　泰網友「梗圖迷因」瘋狂嘲諷

詩妮娜驚心動魄的「宮鬥」過程震驚海外媒體，也加深泰國內部不滿王室干涉軍權、為所欲為的舉止。泰國近日爆發自 2014 年以來規模最大的反政府抗議活動，民眾希望國家能夠落實民主化，同時提出泰國王室改革的訴求。泰國媒體報導，一些泰國抗議者用梗圖、迷因（ meme ）諷刺泰國王的行為。
2016 年曾因「不敬（王室）」被捕入獄的泰國的人權活動家 Jatupat Boonpattararaksa 也在個人臉書照片上加上「完好無損」（ unblemished，มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง）諷刺詩妮娜出獄後，獲得泰王恩寵像是什麼事都沒發生過一樣。這張圖也被泰國抗議者使用，控訴泰國團體才該是無罪的人。
上次用大量梗圖對戰中國網友的泰國網友再次發揮創意，在推特上創作迷因，有泰國人改編有泰籍成員 Lisa 的韓國團體 BLACKPINK 歌曲 How you like that 成「 Ha you like dad 」（泰國人將國王、王后稱為國父國母）；或是以戲劇《後宮甄嬛傳》調侃王妃事件。一些泰國人稱自己為「狗」，意指自己介於一對情侶之間，建議在兩人吵架時分手，但對方卻總是復合。除了迷因，還有人創作名句「如果一個人想要見面，在路的尾端只會找到德國」。