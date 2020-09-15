美駐中大使將離職　分析：實質降級對中外交關係

（中央社台北14日電）美國駐中國大使布蘭斯塔德將離職，並於10月初離開北京。英國牛津大學國際關係博士汪浩認為，美國駐中大使最快明年到任，美國恐怕將有半年無駐中大使，「造成美中外交的實質降級！」
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在推特上感謝布蘭斯塔德（Terry Branstad）3年多來在駐中國大使任上的工作，指他「替美中關係再平衡做出貢獻，讓兩國關係變得注重結果、互惠、公平」。但蓬佩奧沒有說明布蘭斯塔德離職的原因。
隨後中國駐北京大使館發布聲明，證實布蘭斯塔德即將離任，並於下月離開北京。聲明並提到，布蘭斯塔德上週已透過電話向總統川普確認自己的決定。
汪浩稍晚透過臉書（Facebook）表示看法，稱按照美國大選日程，無論誰當選，新總統如果任命新的駐中國大使並得到參議院的批准，最快也要明年春天。也就是說，美國恐怕有半年多沒有駐中國大使，「造成美中外交的實質降級！」
汪浩並稱，1954年至1972年，英國駐中國「臨時代辦」，代辦了18年，他質疑，這次美國「臨時代辦」，「要代辦多久呢？」
陷入這次風波的布蘭斯塔德，現年73歲，曾任愛阿華州州長，2017年5月宣誓就任現職。過去中國外交部曾形容布蘭斯塔德是「中國人民的老朋友」，中國國家主席習近平數十年前拜訪愛阿華州時，布蘭斯塔德即與習近平建立初步關係。
有媒體報導，布蘭斯塔德獲任駐中國大使，部分原因在於他熟悉習近平。然而布蘭斯塔德在任期間，美中雙方卻落入建交40多年來紛爭最嚴重的時期，包括關閉彼此的領事館、限制彼此的外交官活動。（編輯：賴言曦）1090914