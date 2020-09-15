美對華為禁令生效　專家：未來1年是關鍵、市場恐被瓜分

美國對華為的禁令今（ 15 ）日正式生效，廠商將必須邀經過美國政府批准，才能夠華為提供晶片及使用美國技術、設備生產的產品。自從華為被美國列入「實體清單」後，大部分美國晶片業者都停止供貨，包括韓國三星（ Samsung ）、SK 海力士（ Hynix ）和台灣聯發科。但高通（ Qualcomm ）和英特爾（ Intel ）經過批准將繼續對華為出貨。



