美對華為禁令生效　專家：未來1年是關鍵、市場恐被瓜分

美國對華為的禁令今（ 15 ）日正式生效，廠商將必須邀經過美國政府批准，才能夠華為提供晶片及使用美國技術、設備生產的產品。自從華為被美國列入「實體清單」後，大部分美國晶片業者都停止供貨，包括韓國三星（ Samsung ）、SK 海力士（ Hynix ）和台灣聯發科。但高通（ Qualcomm ）和英特爾（ Intel ）經過批准將繼續對華為出貨。
高端晶片供應受阻，對華為來說是個艱難的挑戰，專家分析未來 1 年將是華為的存亡關鍵，如果雲手機、5G 網路發展成熟，或者華為手機仍然保持高市佔率，曾有可能挺過難關，否則三星、小米等安卓手機將瓜分海內外市場。
香港互動市務商會會長方保僑向港媒分析，華為在美國禁令前儲存的晶片大約能撐一年半載，未來 1 年將會是華為的發展關鍵，目前手機旗艦機的晶片多為 7 奈米或 5 奈米，中國廠商方面大約只能做到 14 奈米，最快需要 3、4 年發展技術，但待到技術成熟，恐怕經爭對手已經開發出更先進的晶片，且這段時間可能也與市場脫節。
Google 在美國政府的限制下，宣布停止提供更新服務給華為手機，華為日前宣布 2021 年起產品將搭載自主開發的「鴻蒙 2.0 」看似緩解軟體方面的問題。但方保僑認為，鴻蒙能不解危仍有待觀察，雲手機理論上對晶片的性能要求沒那麼高，但必須要 5G 覆蓋率高才能達到目前旗艦機的效能。
華為系統能否成功，取決於它能夠說服多少人使用，且未來系統的測試、改進仍是個漫長的過程。Google Android 系統現在使用者多、App 多樣化，華為或者可以說服中國國內的開發商修改程式，但國外的開發商從 Android 新增鴻蒙系統需要成本，方保僑認為這段差距短時間難以追上。
另外，消費者對華為品牌的信心也是個問題。美國對華為禁令出現轉機，最快可能是 11 月總統大選結束，但是否解禁仍有諸多變數。方保僑表示，如果客戶擔心手機一年後不能升級保養，就會考慮買還是不買。根據市場調查公司 Counterpoint Research ， 2020 年第一季全球手機市場三星市佔率達 20%、華為 17%，蘋果 14%。在 Android 手機市場，華為的空間可能被海外的三星和中國內的小米、OPPO 等逐漸壓縮。