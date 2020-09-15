中國駐印度大使：兩國是夥伴而非對手

（中央社台北15日電）中印關係因邊境衝突陷入緊張，中國駐印度大使孫衛東近日說，中印是夥伴而不是對手、是機遇而不是威脅。若兩國落實雙邊外長會晤共識，並貫徹到一線部隊，堅持對話談判，就能克服困難。
中國駐印度大使館網站14日刊登孫衛東近期就中印外長雙邊會面受訪的談話內容。
孫衛東表示，今年兩國邊境事件發生以來，如何正確把握中印關係發展方向，更顯重要。他說，兩國領導人曾達成一系列重要共識，其中一個基本判斷就是：「中印是夥伴而不是對手，是機遇而不是威脅。」
他說，「中印要和平、不要衝突；要合作共贏，不要零和博奕；要信任，不要猜忌；中印關係要前進，不要後退」，這是推動兩國關係重回正軌的正確方向。
中國國務委員兼外交部長王毅和印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）10日在莫斯科舉行雙邊會晤。
孫衛東指出，本次中印外長會晤達成5點共識，包括：堅持兩國領導人共識、緩和現地事態、維護邊境地區和平與安寧、保持外交溝通暢通，和加快建立新的信任措施等。
他表示，自己希望並相信，只要雙方認真落實兩國外長達成的共識，並貫徹到一線部隊，堅持對話談判正確途徑，雙方就能找到克服當前困難的辦法。
孫衛東還說，中印關係現在又走到了十字路口，兩國面臨的挑戰是戰勝疫情、復甦經濟和改善民生，需要合作而非對抗，互信而非猜忌；越是困難的時候，越要把大局穩固好，把互信維護好。（編輯：沈朋達/楊昇儒）1090915